Nowe zakażenia koronawirusem w Polsce. Jest 10. ofiara śmiertelna

Najnowsze dane o ilości osób, u których zdiagnozowano obecność koronawirusa, przekazało we wtorek 24 marca w godzinach wieczornych Ministerstwo Zdrowia. Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u 40 kolejnych osób. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusem w Polsce wynosi, osób zmarło w wyniku powikłań.

Nowe, potwierdzone przypadki dotyczą:

37 osób z województwa mazowieckiego

2 osób z województwa lubuskiego



1 osoby z województwa małopolskiego

Resort zdrowia przekazał również informacje o kolejnej ofierze śmiertelnej. W szpitalu w Cieszynie zmarła dziesiąta osoba zakażona koronawirusem. To 71-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. Pacjent, który dziś rano został hospitalizowany w szpitalu w Poznaniu, w związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem, był zameldowany w woj. wielkopolskim, ale przebywał na terenie woj. zachodniopomorskiego. W związku z powyższym został ujęty w statystykach zakażeń dla tego województwa i wycofany ze statystyki woj. wielkopolskiego.







W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 884. Łączna liczba osób hospitalizowanych w Polsce wynosi 1479. 62 511 - to liczba osób objętych kwarantanną. Ponad 104 tys. osób zostało zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju. Objętych nadzorem epidemiologicznym jest 53 426 osób.



Czytaj także:

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło. 68-letni ksiądz zmarł z powodu koronawirusa