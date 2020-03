Koronawirus w Polsce. Już ponad 1080 potwierdzonych przypadków

Dane o ilości osób, u których zdiagnozowano obecność koronawirusa, przekazało w środę 25 marca w godzinach wieczornych Ministerstwo Zdrowia. Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u 20 kolejnych osób. Te informacje zostały uzupełnione w czwartek nad ranem, kiedy to liczba zakażeń przekroczyła już 1080.

Potwierdzone przypadki ze środy wieczorem dotyczą:

5 osób z województwa śląskiego

4 osób z województwa małopolskiego

3 osób z województwa kujawsko-pomorskiego

2 osób z województwa świętokrzyskiego

2 osób z województwa wielkopolskiego

2 osób z województwa lubelskiego

1 osoby z województwa podlaskiego

1 osoby z województwa zachodniopomorskiego

Łącznie we wtorek 24 marca poinformowano o 150 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 4 nowych ofiarach śmiertelnych.

Ministerstwo Zdrowia przekazało również, że łącznie hospitalizowanych jest 1615 pacjentów. Kwarantanną objęto 70 528 osób. Po powrocie do kraju zgłoszonych do kwarantanny zostało 138 680 osób. Nadzorem epidemiologicznym jest objętych 56 930 osób. Kilku pacjentów opuściło już szpitale, ponieważ zostali wyleczeni. Chodzi o osoby z Zielonej Góry, Raciborza, Łodzi oraz Cieszyna.

