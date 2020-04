„Ta pandemia jest dla nich niezwykle trudna” – jak opiekować się osobami chorymi na Alzheimera?

Zgodnie z wyliczeniami WHO na całym świecie na demencję choruje ok. 50 mln ludzi (prawie 5 proc. populacji osób starszych), a każdego roku pojawia się niemal 10 milionów nowych przypadków. W Polsce liczbę osób chorych szacuje się na około 400 tysięcy. Demencja jest piątą wiodącą przyczyną śmierci na świecie i główną przyczyną niesamodzielności starszych osób. Jak zajmować się nimi w czasie pandemii? Eksperci oferują 5 prostych wskazówek, jak poruszać się po złożonym i szybko zmieniającym się środowisku.

1. Wytłumacz zasady higieny

Ponieważ osoby cierpiące na Alzheimera i inne rodzaje demencji mogą zapominać o umyciu rąk, Beth Kallmyer, wiceprezes ds. opieki i wsparcia z amerykańskiego Stowarzyszenia Alzheimera zachęca opiekunów do zachowania szczególnej czujności w praktykowaniu zasad higieny. „W niektórych sytuacjach można ustalić harmonogram regularnego mycia rąk lub umieścić znaki w łazience z przypomnieniem i instrukcją”. Powtarzanie, jak i fizyczna demonstracja może pomóc w zmianie zachowań u osób z umiarkowaną demencją.

2. Zapewnij opiekę w domu

Ponieważ usługi zdrowotne stają się mniej dostępne ze względu na sytuację związaną z COVID-19, rodziny powinny przewidzieć pomoc i wsparcie. „Ta pandemia jest niezwykle trudna dla osoby z chorobą Alzheimera, ponieważ nie jest ona w stanie zrozumieć wielkości tej sytuacji. Zalecam, aby ze względu na bezpieczeństwo ich oraz opiekunów, pozostali w domu i, jeśli to możliwe, unikali wizyt lekarskich, dopóki sytuacja nie będzie bezpieczniejsza” – powiedziała Liz Barlowe, prezes Aging Life Care Association. Może się zdarzyć, że bliska osoba będzie poddana kwarantannie przez pewien czas, aby upewnić się, że nie przenosi wirusa do domu lub nie zaraża zdrowiu swojego opiekuna (opiekunów). Jeśli jest to niemożliwe z powodu demencji lub powikłań fizycznych wymagających regularnego kontaktu, spróbuj ograniczyć liczbę opiekunów.

3. Wyjaśnij sytuację na spokojnie

Porozmawiaj z chorym o pandemii w sposób, który może zrozumieć. „W zależności od stopnia choroby, umieść sytuację w odpowiednim kontekście i nie przejmuj się, jeśli nie wszystko będą w stanie zrozumieć” – powiedziała Kallmyer. Zachowanie spokoju i dodanie otuchy choremu jest według niej najważniejsze w tej trudnej sytuacji. Najlepiej przekazywać proste komunikaty, np.: musimy zostać w środku, ponieważ jest to dla nas najbardziej bezpieczne. Zrobimy to razem, będę z tobą, wszystko będzie dobrze.

4. Zapytaj placówki o zasady wizyt

W celu ochrony zdrowia swoich mieszkańców wiele obiektów ogranicza dostęp do gości z zewnątrz. Jeśli posiadasz bliską osobę w takiej placówce, dowiedz się, jakie są nowe zasady funkcjonowania. „Otrzymujemy wiele telefonów od członków rodziny, którzy są w trudnej sytuacji, ponieważ często udają się w odwiedziny, a teraz nie są w stanie tego zrobić” – powiedziała Kallmyer. Najlepiej zadzwonić i zapytać o konkretnego opiekuna, który zorganizowałby spotkanie w formie wideokonferencji. Spróbuj ustalić z nim cykl spotkań, abyś nie musiał dzwonić za każdym razem.

„Seniorzy mieszkający w domach opieki tracą podstawowe zajęcia towarzyskie, takie jak wyjścia na spacer, wieczory gier, wspólne posiłki i zajęcia fitness. Ci seniorzy, zamknięci w pokojach lub mieszkaniach, nie mają prawie żadnych kontaktów towarzyskich. Technologia oferuje kilka sposobów, aby izolowani nadal pozostawali w kontakcie ze światem zewnętrznym. Warto to wykorzystać” – powiedział Dan Odomirok, szef działu IT platformy cyfrowej Fello.

5. Zadbaj o siebie

Ponieważ sytuacja wpływa na wszystkich niekorzystnie, opiekunowie powinni zadbać też o siebie. Nie wiemy, jak długo potrwa obecna sytuacja, ani co jeszcze się wydarzy. Świadomość własnego lęku i poziomu stresu jest niezwykle ważna, ponieważ osoba z demencją może odczuć niepokój i obawy opiekuna. To o tyle ważne, że nie może ona do końca zrozumieć kontekstu tego, co się dzieje. Eksperci sugerują następujące sposoby zmniejszenia niepokoju związanego z pandemią:

Zwracaj uwagę na własny poziom stresu.

Angażuj się w czynności domowe z osobą, którą się opiekujesz.

Trzymaj się z dala od mediów społecznościowych, jeśli cię niepokoją.

Ograniczaj wiadomości do minimum.

