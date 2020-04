NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z niedzieli 12 kwietnia

8:09 Przypominamy, że dzisiaj nie będzie porannego komunikatu o nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. W trakcie świąt Ministerstwo Zdrowia przekaże jedną, zbiorczą informację około godziny 17. Po świętach ponownie będą dwa raporty - poranny i popołudniowy 7:55 Ministerstwo Zdrowia także apeluje o pozostanie w domach na święta:



7:40 1920 osób zmarło w USA na koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od początku epidemii śmierć poniosło w Stanach Zjednoczonych łącznie 20 506 osób 7:25 - Epidemia uniemożliwia nam spotkania z rodziną i znajomymi, ale możemy przesyłać im zdjęcia i filmiki z życzeniami i umieszczać je w mediach społecznościowych z hasztagiem #Wielkanoc. Stwórzmy wirtualny stół wielkanocny – zachęca ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu. 7:03 Narodowa Komisja Chin poinformowała o 99 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwięcej od 25 marca. 97 z nich dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu 6:50 Ministerstwo zdrowia Czech podało w sobotę, że liczba wyleczonych osób z koronawirusem wzrosła w ciągu ostatniej doby o jedną piątą, do 411. Szef resortu Adam Vojtiech ocenił, że otwarcie granic kraju nie nastąpi w najbliższych tygodniach ani nawet miesiącach 6:33 W ciągu ostatniej doby we Francji na Covid-19 zmarło 635 osób - poinformował w sobotę dyrektor generalny w ministerstwie zdrowia Jerome Salomon. Łączna liczba ofiar epidemii w tym kraju wzrosła do 13 832

