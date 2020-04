Szumowski: Brak maseczki na twarzy to objaw egoizmu

Minister zdrowia podczas środowej konferencji prasowej powiedział, że obecnie więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu koronawirusem. – Z tego się niezwykle cieszymy. Chciałbym, aby w tym kierunku wszystko przebiegało – dodał. – Wczoraj jechałem do pracy rowerem i ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie miała maski w ogóle, albo miała ją zsuniętą na brodę. To nie jest odwaga, to nie jest pokazanie, jaki ja jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zakazić innych. To jest objaw egoizmu. Dlatego bardzo proszę i bardzo apeluję, w przestrzeni publicznej zakładajmy maski – zaapelował Łukasz Szumowski.

Odnosząc się do swojej wypowiedzi sprzed kilku tygodni o tym, że maseczki nie są potrzebne, minister zdrowia wyjaśnił, że „kiedyś one nie były potrzebne, teraz, kiedy mamy już ponad 300 osób ma milion mieszkańców chorych, pewnie bezobjawowych jest nieco więcej, są potrzebne”. – Nośmy te maski, żeby chronić innych – podkreślił szef resortu zdrowia.

Obowiązek zakrywania nosa i ust

Od czwartku 16 kwietnia obowiązuje rozporządzenie dotyczące zakrywania ust i nosa m.in. w miejscach ogólnodostępnych. Choć potocznie mówi się o „obowiązku noszenia maseczek”, to wcale nie musimy używać do tego celu maseczki. Zamiast maseczki możemy użyć m.in. szalika, apaszki, bądź innego dowolnego kawałka materiału, który zakryje nam usta i nos. – To może być chustka, szalik czy materiałowa maseczka. (...) Maseczki wielorazowe powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze, aby zachować ich sterylność – wyliczał w środę na antenie TVP Info minister zdrowia Łukasz Szumowski.

