Sanatoria uzdrowiskowe otwarte. Jakie zasady obowiązują?

W czasie epidemii koronawirusa zasady pobytu w sanatoriach zmieniły się. O czym trzeba teraz pamiętać, wybierając się do uzdrowiska? Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Od kiedy można wyjechać na leczenie uzdrowiskowe?

Uzdrowiska wznawiają działalność od 15 czerwca 2020 roku. O terminie leczenia informuje oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy można dokończyć leczenie uzdrowiskowe przerwane z powodu epidemii?

Osoby, które przerwały leczenie uzdrowiskowe po 15 marca, które trwało poniżej 15 dni, będą mogły kontynuować je na podstawie dotychczasowego skierowania, na takich samych zasadach, jak poprzednio, z uwzględnieniem dni już spędzonych w sanatorium. Uzdrowisko skontaktuje się samo i uzgodni termin, od którego będzie się mogło wznowić leczenie. Termin nie może być późniejszy niż 30 września 2020 roku. Warunkiem kontynuacji leczenia jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Czy terminy wyznaczone na czas, kiedy sanatoria były nieczynne, przepadły?

Turnusy nie przepadły. Jeżeli zwróciło się skierowanie do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ, oddział skontaktuje się ponownie i wskaże nowy termin rozpoczęcia leczenia. NFZ poinformuje także o tym, gdzie i w jakich godzinach będzie można wykonać test na obecność koronawirusa. Warunkiem wyjazdu do uzdrowiska jest negatywny wynik testu. Wynik testu telefonicznie przekaże uzdrowisko, które nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem turnusu, potwierdzi przyjazd.

Co zrobić ze skierowaniem, którego nie odesłało się do NFZ?

Jeżeli leczenie uzdrowiskowe miało się odbyć pomiędzy 14 marca a 14 czerwca, to takie skierowanie powinno się zwrócić do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ, tak aby Fundusz mógł wskazać nowe miejsce i termin leczenia. Skierowanie powinno zostać zwrócone do 31 lipca 2020 roku.

Co jeśli wyznaczony termin na leczenie uzdrowiskowe jest na drugą połowę czerwca?

Jeżeli jest wyznaczony termin i miejsce leczenia, można rozpocząć leczenie uzdrowiskowe po wykluczeniu koronawirusa. Oddział wojewódzki NFZ pisemnie poinformuje o tym, gdzie i kiedy będzie można wykonać test.

Gdzie można wykonać test na koronawirusa?

O tym gdzie, kiedy i w których godzinach będzie można pobrać wymaz do badania na koronawirusa, poinformuje pisemnie oddział wojewódzki NFZ. Test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego.

Darmowy test przed wyjazdem

Czy test na koronawirusa jest płatny?

Dla pacjentów uzdrowiskowych test jest bezpłatny. Za pobranie wymazu i wykonanie testu, we wskazanych przez oddział wojewódzki NFZ punktach, zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czy przed wyjazdem do sanatorium trzeba zrobić test w kierunku koronawirusa?

Tak. Podstawą do wykonania testu jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Czy opiekunowie również muszą wykonać test na koronawirusa?

Tak. Obowiązek wykonania testu wykluczającego obecność koronawirusa dotyczy zarówno dzieci, które oczekują na leczenie uzdrowiskowe, jak i ich opiekunów.

Kto poinformuje, jaki jest wynik testu na koronawirusa i czy można wyjechać do uzdrowiska?

Wynik testu — jeszcze przed wyjazdem — przekazuje telefonicznie uzdrowisko, do którego zostało się skierowanym. W przypadku wykluczenia koronawirusa uzdrowisko potwierdzi telefonicznie przyjazd.

Zastępstwo jest możliwe

Czy można pojechać do sanatorium w wyznaczonym terminie, test potwierdzi, że zostało się zakażonym koronawirusem?

Dodatni wynik testu oznacza, że bezwzględnie nie można wyjechać na leczenie uzdrowiskowe, ponieważ sanatorium nie może przyjąć osoby z potwierdzoną obecnością koronawirusa.

Czy można wyjechać za kogoś do sanatorium?

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego wolny termin może wykorzystać kolejna osoba. Warunkiem jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.