Toruń. Ognisko koronawirusa w zakładzie odzieżowym. Zakażonych 16 osób

Biuro prasowe Urzędu Wojewódzkiego podało w czwartek 18 czerwca przed południem informację o kolejnych 11 zakażeniach w regionie - 8 z Torunia i po jednym z Inowrocławia, powiatu nakielskiego i toruńskiego. Ze źródeł PAP wynika, że wszystkie 8 zakażonych osób z Torunia to pracownicy zakładu odzieżowego. Miejsce to stało się kolejnym ogniskiem koronawirusa. Łącznie odnotowano do tej pory 16 przypadków zakażenia, głównie wśród pracowników firmy. Dwie próbki są nadal badane. Nazwa zakładu nie została podana do publicznej wiadomości.

Koronawirus w Polsce

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych 314 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i kolejnych 30 zgonach. Aktualny bilans epidemii w Polsce to 31 015 zakażeń i 1316 zgonów. Od początku epidemii w całym kraju wyzdrowiało już 15 317 osób. Łącznie w województwie kujawsko-pomorskim od początku epidemii na COVID-19 zachorowało 641 osób. 528 już wyzdrowiało, a 49 zmarło. Dotychczas w województwie kujawsko-pomorskim wykonano 55,5 tys. testów.

autor: Tomasz Więcławski