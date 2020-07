Koronawirus. Rząd planuje kolejne luzowanie obostrzeń. Co się zmieni?

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce rząd postanowił poluzować kolejne obostrzenia, które wprowadzono w związku z walką z pandemią koronawirusa. W projekcie przygotowanym przez Radę Ministrów wspomniano m.in. o zwiększeniu liczby kibiców, którzy będą mogli wejść na stadion piłkarski oraz żużlowy do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Ponadto, w zajęciach oraz wydarzeniach sportowych (za wyjątkiem m.in. kortów tenisowych, pól golfowych oraz stadnin) będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 300 osób (włączając w to obsługę wydarzenia). Ponadto podniesiono limit publiczności na innych obiektach sportowych do 50 proc. Zmiana ta przewiduje również otwarcie dla publiczności hal sportowych we wskazanym 50-procentowym limicie. Zdecydowano także o zniesieniu ograniczenia liczby uczestników zajęć na basenach (bez względu na to, czy jest to basen kryty czy otwarty).

Koronawirus - targi i konferencje

Zwiększona zostanie także liczba osób, które mogą uczestniczyć w targach i konferencjach. Wiceminister sportu Janusz Cieszyński podkreślił, że w przypadku tego typu imprez każdy uczestnik może być ewidencjonowany z imienia i nazwiska, dlatego będzie można wprowadzić pewne poluzowania.

Koronawirus - dystans społeczny

Z projektu wynika, że podstawową zmianą w rozporządzeniu jest skrócenie tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5 m, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku zakrywania nosa i ust. Obniżono także maksymalny limit uczestników targów, wystaw, kongresów, konferencji i spotkań na osobę na 2,5 mkw.

Koronawirus - czy można iść na imprezę?

W projekcie przygotowanym przez Radę Ministrów wspomniano także o zniesieniu obowiązku naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach, na imprezach artystycznych i rozrywkowych w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach i w muszlach koncertowych. W projekcie przewidziano też udostępnienie widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni (nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc). Widz będzie dalej zobowiązany do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie obiektów. Będzie też musiał zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

Koronawirus - kiedy zmiany wchodzą w życie?

Zmiany mają wejść w życie w dwóch etapach: 21 lipca oraz 4 sierpnia.

