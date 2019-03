Co można wyczytać z naszej krwi?

Masz to we krwi!

Rozwój medycyny pozwala na wykonanie wielu specjalistycznych badań krwi, które dają szansę na wykrycie i rozpoznanie różnych chorób, a w efekcie do wprowadzenia odpowiedniego leczenia. Wciąż jednak wielu z nas nie posiada podstawowej wiedzy o tym, jakie badania (i jak często) powinniśmy wykonywać, aby odpowiednio dbać o zdrowie. Tymczasem mogą one dostarczyć nawet od 60 do 90 proc. informacji, niezbędnych do wyboru właściwego sposobu leczenia.

Badania krwi to jedno z podstawowych czynności, którą powinniśmy wykonywać podczas diagnostyki większości chorób. Lista chorób i schorzeń, które możemy z pomocą ich pomocą diagnozować, jest bardzo duża, a należą do nich m.in.:

wszelkiego rodzaju infekcje i stany zapalne obecne w organizmie (np. stawów, gardła)



anemia lub nadkrwistość



niedobory witamin i składników mineralnych (np. witaminy B, kwasu foliowego)



nieprawidłowy poziom hormonów tarczycy



cukrzyca



zbyt duża ilość złego cholesterolu



badania krwi mogą być również punktem wyjścia do dalszej diagnozy choroby nowotworowej – lekarz specjalista zleci nam dalsze diagnostykę np. w sytuacji, gdy nie będzie istniało inne medyczne uzasadnienie dla zbyt niskiego lub zbyt wysokiego poziomu leukocytów lub płytek krwi.



Dodatkowo, wyniki nie wpisujące się w normy medyczne, nie zawsze muszą sugerować choroby – wśród kobiet może być to oznaka ciąży, a u mężczyzn intensywnego zmęczenia.

Zachowaj zimną krew – przygotuj się do badania

Zanim jednak zdecydujemy się na wizytę u specjalisty w celu wykonania badań, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby uzyskany wynik był jak najbardziej wiarygodny. Jak zatem możemy się do nich przygotować?

Zrezygnuj z intensywnych ćwiczeń – jednak tylko 24 godziny przez wykonaniem badania, aby Twój organizm zdążył odpocząć przez badaniem.

Wyśpij się – odpowiednia dawka snu, aby zregenerować nasz organizm. Zmęczenie może bowiem wpłynąć na wyniki badań (np. na zawartość krwinek białych).

Nie pal papierosów – godzinę przed wizytą w laboratorium nie powinniśmy również dostarczać do organizmu nikotyny.

Przyjdź wcześniej na badanie – mimo że pobranie krwi zajmuje zazwyczaj kilka minut, nie należy pojawiać się „na ostatnią chwilę”. Jeszcze przed wyjściem z domu należy wypić dwie szklanki wody, aby rozrzedzić krew i ułatwić jej pobranie. U specjalisty warto pojawić się kwadrans przed wyznaczoną godziną badania, które powinno być wykonane najlepiej w godzinach 7-10.

Bądź na czczo – pamiętaj, że na pobranie krwi należy zgłosić się na czczo, a przed jej wykonaniem poinformuj lekarza o przyjmowanych lekach.



Niech wejdzie Ci to w krew!

Badania krwi dają szansę na wykrycie wielu chorób i skuteczną diagnostykę. Pamiętajmy jednak, że należy traktować je również jako część naszej profilaktyki zdrowia. Te dwie funkcje badań krwi, pomagające nam zachować dobrą formę, powinny zatem skłonić nas do regularnych wizyt w laboratorium. Jak często?

W wykonywaniu badań profilaktycznych najważniejszą kwestią jest ich regularność, nie oznacza to jednak, że badania należy wykonywać bardzo często. Jeżeli nie istnieją żadne medyczne wskazania, na badanie ogólne krwi, czyli morfologię, należy zgłosić się raz w ciągu roku. W tym przypadku istotne jest również, abyśmy wyniki skonsultowali ze specjalistą w gabinecie lekarskim, a nie szukali odpowiedzi na nurtujące nas pytania np. w Internecie. Drugim badaniem, które również należy wykonywać systematycznie (najlepiej raz w ciągu roku) jest określenie poziomu witamin i mikroelementów w naszym organizmie. Dobrym przykładem jest badanie krwi pod kątem niedoboru witaminy D, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy np. nie możemy „przyjmować” jej w naturalnej formie, dzięki intensywnym promieniom słonecznym. Jeżeli wyniki wykażą niedobór, możemy wówczas odpowiednio dobrać formę suplementacji lub urozmaicić dietę produktami, które zawierają witaminę D – komentuje lek. med. Jarosław Stobiecki, lekarz medycyny rodzinnej, internista z Centrum Medycznego Damiana.

