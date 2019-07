Ortopedia spersonalizowana

Rozmawiała Monika Długosz

Endoprotezowanie stawów biodrowych i kolanowych to jedne z najczęściej wykonywanych operacji ortopedycznych. Czym różnią się endoprotezy, które są wszczepiane?

Ścieralnością, a więc żywotnością, a także rodzajem materiału, z którego zostały wykonane. Są np. protezy kobaltowo-chromowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem wapnia, przeciwalergiczne, przeciwbakteryjne. Pojawiły się też protezy anatomiczne, których budowa jest coraz bardziej zbliżona do faktycznej budowy kolana: podczas zginania i prostowania dochodzi także do rotacji w obrębie stawu. Jest cała masa implantów. Niestety, te nowości nie są zwykle dostępne w ramach NFZ. Zresztą mało który ubezpieczyciel w Europie jest w stanie pozwolić sobie na ich finansowanie. Zazwyczaj są one oferowane tylko w prywatnych klinikach.

Mamy także możliwość wykonania protezy czy implantu spersonalizowanego. Możemy nawet go wydrukować. W pierwszej kolejności wykonujemy badanie tomografii komputerowej czy rezonansu, które wysyłamy za ocean, gdzie inżynierowie oceniają, jak powinna wyglądać proteza, jakich rozmiarów ma być oraz jak ustawiona. Następnie przysyłają mi plan operacyjny. To jest ten moment, gdy mogę wprowadzić ewentualne poprawki i je odesłać. Wykonane badania są wielokrotnie oceniane i przygotowywane są pomiary dla każdego indywidualnie, spisane w formie planu. Dzięki nowoczesnym technikom jesteśmy w stanie spowodować, że większość pacjentów bardzo szybko może zacząć normalnie funkcjonować. Nie tylko po protezoplastyce, ale także po zabiegach rekonstrukcyjnych kolan czy barków.

Wygląda na to, że coś, o czym kiedyś można było jedynie przeczytać w książkach SF, dziś stało się rzeczywistością. Takie metody są zapewne kosztowne.

Tak naprawdę dziś często jedynym ograniczeniem jest dla nas portfel pacjenta. Jednak nawet jeśli pacjent nie może sobie na wszystko pozwolić, jesteśmy w stanie dobrać do niego metodę leczenia. Niedawno wykonywałem skomplikowaną operację u ponad 70-letniego pacjenta, który mimo zaleceń przez 10 lat odrzucał możliwość założenia protezy kolana. Od dwóch lat nie był już w stanie wstać z powodu bólu. Przy tak dużej deformacji kolana trzeba mu było założyć protezę wtórną. Byłoby to bardzo trudne w ramach publicznego finansowania. Jaka jednak była dla niego opcja? Jeśli całkiem przestałby chodzić, pogorszyłby się jego stan zdrowia. Jestem zadowolony, że udało się u nas dobrać dla niego protezę i wykonać operację. To samo dotyczy dużej grupy osób z wymagającymi i kosztownymi operacjami rekonstrukcyjnymi dużych stawów, np. barków.

Bardzo ważny jest też sposób wykonania operacji. Metody leczenia należy dobierać indywidualnie. Lekarz nie może się skupiać tylko na jednym sposobie rozwiązywania problemu. Zwłaszcza gdy musimy wykonywać operację rewizyjną, gdyż wcześniej wykonana nie przyniosła spodziewanego skutku. Wtedy możemy sięgać po metody czy materiały trudno dostępne, droższe. Wreszcie sam blok operacyjny i miejsce przygotowań: powinno być tam jak najwięcej rzeczy jednorazowych.

W leczeniu chrząstki stawowej są już wykorzystywane komórki macierzyste pacjenta. Na czym polega ta metoda?

Rekonstrukcję chrząstki stawowej wykonujemy na wiele sposobów. Jesteśmy w stanie zrobić to również przy użyciu komórek macierzystych pacjenta lub jego własnych komórek z chrząstki. Dzięki temu możemy przybliżyć sposób regeneracji chrząstki do najbardziej naturalnego, a odbudowana chrząstka będzie miała większą wytrzymałość. To szczególnie ważne dla pacjentów młodych i aktywnych sportowo.

Metoda leczenia biologicznego jest bardzo popularna na świecie. Inną grupą chętnie z niej korzystającą są pacjenci, którzy mają zniszczone stawy, jednak chcą odwlec operację endoprotezowania. Mam nawet grupę biegających lekarzy z Wielkiej Brytanii, którzy leczą się w ten sposób w CM Gamma. Powód: u nas jest to dużo tańsze. Pobieramy tłuszcz z brzucha i opracowujemy, po czym wstrzykujemy takie preparaty do stawów. To wyraźnie zmniejsza dolegliwości, zwłaszcza u osób starszych i aktywnych.

Jak skuteczne są takie zabiegi?

Skuteczność wynosi więcej niż 80 proc. Zwykle zalecam kontrolę co mniej więcej 12 miesięcy, czasem częściej, jeżeli uszkodzenie stawu było duże. Mam pacjentów, których leczę tą metodą trzy lata, dzięki czemu operacja nie była jeszcze konieczna. W ten sposób mogę też wzmocnić pacjenta po wykonanej operacji, jeśli miał bardzo zniszczone stawy, a jest osobą aktywną. Zalecam wtedy podawanie tak opracowanego tłuszczu co trzy lata.

Obecnie można też leczyć złamania inaczej, niż zakładając gips?

Tak. W leczeniu pewnych urazów, szczególnie u osób aktywnych, nie zawsze jest konieczne długotrwałe unieruchomienie i założenie gipsu. Zamiast tego zakładamy specjalne opatrunki plastyczne, ortezy, zaś za pomocą aparatów z ultradźwiękami powodujemy przyspieszenie zrostu kostnego. Większość osób po urazach chce jak najszybciej wrócić do zdrowia i normalnego funkcjonowania. Jest to możliwe nie tylko dzięki nowoczesnym technikom leczenia, ale też dzięki odpowiedniemu prowadzeniu pacjenta. U nas jest on pod opieką jednego lekarza, który zajmuje się jego diagnostyką i leczeniem. Lekarz widzi pacjenta, rozmawia z rehabilitantem, rozwiązuje problemy, jeśli się pojawiają. Bierze pełną odpowiedzialność za efekt leczenia. Pomocne tu bywa także leczenie operacyjne, czasami jest ono najbardziej skutecznym sposobem szybkiego powrotu do sprawności.

Problemy z kręgosłupem, stawami, urazy… który z problemów związanych z ortopedią uważa pan za najpoważniejszy?

Wszystkie są ważne, wydaje mi się jednak, że bardzo ważne, ale lekceważone są choroby barku. Najczęściej to przewlekłe zerwania mięśni. Pacjenci często uważają, że to samo minie albo wystarczy przyjmowanie środków przeciwbólowych. Większość z nich powinna być jednak odpowiednio wcześnie zdiagnozowana za pomocą rezonansu magnetycznego czy choćby badania USG. Jeśli objawy są niewielkie, można zacząć od leków i rehabilitacji, ale gdy problemy nie mijają w ciągu czterech-sześciu tygodni, to zawsze należy szukać innych rozwiązań. Nie można lekceważyć nawet drobnych, ale powtarzających się dolegliwości. Często pacjenci przychodzą z poważnymi uszkodzeniami, zwłóknieniem, zerwaniem mięśnia. Operacja jest wtedy znacznie trudniejsza i bardziej skomplikowana, a co za tym idzie: znacznie droższa. Nierzadko ten problem lekceważą też lekarze, nie kierując pacjenta na nowoczesną diagnostykę.

Obecnie medycyna daje duże możliwości artroskopowego leczenia m.in. barku, łokcia, kolana, biodra, stawu skokowego. Trudno tego typu zabiegi wykonać w państwowych szpitalach. Wyceny takich procedur są drastycznie niskie, co zamyka dostęp do najlepszych metod. Medycyna prywatna umożliwia nam diagnostykę i operacje na najwyższym światowym poziomie.