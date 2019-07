Leczenie raka prostaty. Istotne znacznie ma mikroflora jelitowa

Mikrobiom jest sumą wszystkich mikroorganizmów żyjących na skórze i wewnątrz ciała. Oprócz bakterii jelitowych, czy tych występujących na skórze, mikrobiom obejmuje również mniej zbadaną populację bakterii, które żyją w płynie, jaki wydziela prostata. Dlatego też naukowcy postanowili sprawdzić, czy istnieją różnice między populacjami bakterii zamieszkującymi płyn gruczołu krokowego panów z rakiem prostaty i zdrowych. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „Frontiers in Microbiology”.

Bakterie a rak? Coś jest na rzeczy

Autorzy badania chcieli sprawdzić, czy zmiana mikrobiomu w gruczole krokowym może zwiększyć stan zapalny i zmienić lokalne środowisko w sposób, który sprzyja rozwojowi raka. Po raz pierwszy porównano w tym celu ekosystemy mikrobiologiczne płynu gruczołu krokowego zdrowych mężczyzn oraz chorych na raka prostaty. W badaniu udział wzięło 59 uczestników: 32 z rakiem prostaty i 27 zdrowych.

Wszyscy uczestnicy wykazywali wysoki poziom swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA), który jest enzymem wydzielanym przez prostatę. Mężczyźni z rakiem prostaty mają zwykle podwyższony poziom PSA, ale jego poziom może być wyższy także z innych powodów. Do badania pobrano próbki płynu prostaty, a następnie mężczyźni przeszli biopsję tkanki.

Zróżnicowanie bakterii ma znaczenie

Badacze odkryli, że próbki pobrane od mężczyzn z rakiem prostaty wykazywały mniejszą różnorodność pod względem gatunków bakterii, niż te pobrane od zdrowych uczestników.

Chociaż autorzy badania wstrzymali się od pochopnych wniosków dotyczących przyczyn i skutków odkryć dokonanych w przebiegu tego badania, ich zdaniem różnorodność drobnoustrojów może mieć znaczenie w rozwoju raka prostaty. I chociaż jest to prawdopodobne, należy przeprowadzić wiele innych badań, by można było to skutecznie udowodnić. W badanych grupach naukowcy sprawdzili również różnice w proporcjach występowania niektórych gatunków bakterii, w tym Enterobacter, Lactococcus, Carnobacterium, Streptococcus i Geobacillus. Zmiany w liczebnościach populacji mogą wpływać na rozwój nowotworu, jednak obecnie naukowcy nie są w stanie ocenić tego wpływu.

Mężczyźni z wysokim poziomem PSA muszą przejść biopsję w celu zbadania nowotworu. Naukowcy zbadali możliwość analizy populacji drobnoustrojów płynu gruczołu krokowego jako nieinwazyjnego markera raka prostaty. Chociaż grupa badawcza była niewielka, wstępne szacunki sugerują, że mikrobiom może być w przyszłości dobrym podstawowym narzędziem diagnostycznym.

