Z sercem do pacjenta

Ważne było dla nas, aby wspólnie ze specjalistami kardiologii podnosić świadomość społeczną, zarówno wśród pacjentów, jak i kadry medycznej, która w ogromnym natłoku pracy często nie jest w stanie zająć się pacjentem tak, jak należy. W wyniku tego chorzy mogą być nieprawidłowo diagnozowani, co jak wiemy z niedawnych wydarzeń, prowadzić może do tragicznych w skutkach efektów. Dotąd odbyło się jedno pilotażowe spotkanie, we wrześniu odbędą się kolejne, w późniejszych miesiącach chcemy dotrzeć do wielu miast w całej Polsce. Cieszy nas, że pierwsze szkolenie zgromadziło licznie przybyłych przedstawicieli POZ oraz ratowników medycznych. Jako pacjenci również wiele czerpiemy z takich szkoleń, możemy dalej przekazywać tę wiedzę innym chorym, aby być dla lekarza czy ratownika świadomym partnerem i możliwie ułatwiać pracę kadrze medycznej. Dla dobra społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów po zawale, do inicjatywy włączyły się lokalne ośrodki kardiologii interwencyjnej z grupy American Heart of Poland.

Niezwykle ważną kwestią jest edukacja chorych, w ten sposób niejako wypełniamy lukę, której nie zapewnia system. Celem spotkań jest edukacja chorych w zakresie radzenia sobie z chorobą kardiologiczną. Aktualnie choroby serca i naczyń to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków, dlatego podejmujemy szereg działań, które mają poprawić sytuację pacjentów. Zależy nam na tym, aby spotkania prowadzone były przez specjalistów kardiologii z danej miejscowości, dzięki czemu większość uczestników spotkania będzie miała szansę znać prowadzących. W ten sposób przełamujemy pewne blokady, pacjenci chętniej biorą aktywny udział w spotkaniu, co udało nam się zaobserwować podczas pilotażowego spotkania w Łęczycy.

Podczas spotkań przewidziano czas na dyskusję i zadawanie pytań, aby dać wszystkim obecnym na szansę na rozwianie wątpliwości dotyczących choroby. „System ochrony zdrowia niestety nie ma wystarczającej możliwości edukowania pacjentów, a to sprawia, że chory często nie wie jak może i powinien o siebie zadbać w procesie powrotu do zdrowia czy w zmaganiach z chorobą. W efekcie prowadzi to do powikłań i ponownych hospitalizacji, a przecież codzienne życie chorego powinno być możliwie ułatwione. Dlatego postanowiliśmy wypełnić tę lukę i dzięki uprzejmości lokalnych specjalistów kardiologii mamy szansę na poprawę jakości życia mieszkańców mniejszych miejscowości. Jesteśmy przekonani, że uczestnicy otrzymają od nas nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim spędzą czas z osobami o podobnych problemach. Spotkanie ma mieć luźny charakter, to nie będą typowe wykłady, ale praktyczna wiedza podana w bardzo przystępnej formie“ – mówi Agnieszka Wołczenko, prezes Stowarzyszenia EcoSerce.

Wzajemne wspieranie się pacjentów, nie tylko tych zrzeszonych w organizacjach, ma duże znaczenie, ponieważ pozwala chorym się jednoczyć, daje możliwość rozmowy o podobnych wyzwaniach codziennego dnia, dzięki czemu ułatwia walkę z chorobą. Zapewniamy także materiały informacyjne, które pozwolą lepiej zapamiętać istotne kwestie.

W zestawach z materiałami pacjenci otrzymują jeszcze gadżet, pierwsza taka rzecz w Polsce. Stworzyliśmy bardzo proste silikonowe opaski z napisem „pacjent po zawale“. Ten wyjątkowy, a zarazem prosty gadżet to ułatwienie dla pacjenta, ale przede wszystkim dla kadry medycznej, która będzie mogła łatwo wdrożyć odpowiednie kroki, ponieważ informacja o przebytym zawale zdecydowanie może skrócić czas postawienia diagnozy. A czas w przypadku chorych kardiologicznych jest na wagę złota.

„Kampania „Z sercem do pacjenta“ ma charakter wielowymiarowy. Chcemy kreować właściwe postawy wśród kadry medycznej, która pomimo natłoku zajęć powinna traktować pacjenta priorytetowo. Warto tutaj też zwrócić uwagę na to, że kadra medyczna jest otwarta na tego typu szkolenia, co tylko pokazuje, że mimo trudnej sytuacji w służbie zdrowia lekarze i ratownicy chcą się rozwijać, aby pacjent miał jak najlepszą opieką. Druga rzecz to zachęcanie samych pacjentów do aktywności, podnoszenia swojej wiedzy na temat choroby, co z całą pewnością ułatwi codzienne życie. Integracja pacjentów to fantastyczna sprawa. Często lokalne inicjatywy, nawet na bardzo małą skalę to impuls, który pozwala chorym wyjść z domu, aktywizuje ich, a to ważny aspekt powrotu do zdrowia.“ – dodaje prezes EcoSerce.

