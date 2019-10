Rusza proces przeciwko TVP. Lek. Pikulska: Walczymy o honor wszystkich lekarzy

Lekarka domaga się przeprosin w głównym wydaniu „Wiadomości” i 30 tys. zł dla fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Jak podkreśla Pikulska, proces to sprawa, w której chodzi o honor wszystkich lekarzy. Prostest, o którym głośno było na jesieni 2017 roku był szeroko komentowany we wszystkich mediach. W sprawę zaangażowali się także internauci. Dla wielu osób wydarzenia te i postalulaty głoszone wówczas przez młodych lekarzy były okazją do zapoznania się z prozą życia rezydentów, a także tragiczną sytuacją w służbie zdrowia.

Lek. Katarzyna Pikulska była aktywnie zaangażowana w protest i jej osobą zainteresowała się stacja TVP. W materiale pokazano jej zdjęcia z licznych podróży. Tymczasem fotografie te zostały wykonane podczas misji medycznych. Krótka wzmianka na ten temat pojawiła się na portalu TVP dopiero po kilku godzinach od pierwotnej publikacji. Mimo to na Pikulską wylała się fala hejtu. Młoda lekarka zaczęła dostawać mnóstwo nieprzyjemnych wiadomości od internautów. Kobieta zdecydowała się wytoczyć proces TVP.

„TERMIN I MIEJSCE PROCESU: 19 listopada, 10:50 w Sądzie w Warszawie al. Soldarności 127, sala 131 (korytarz H, piętro 1). Zapraszam wszystkich zainteresowanych!” – informuje na Facebooku lek. Pikulska.

Czego domagali się młodzi lekarze?

Zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu Europejskiego nie niższego niż 6,8 proc. PKB w przeciągu trzech lat oraz do 9 proc. w ciągu 10 lat. Likwidacji kolejek. Rozwiązania problemu dramatycznego braku personelu medycznego. Likwidacji biurokracji w ochronie zdrowia. Poprawy warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia.

