Lekarze, którzy dzielą się swoją wiedzą na Instagramie i blogach. Skąd taki pomysł na życie?

Paweł Kabata, chirurg onkolog, oraz Magdalena Krajewska, lekarz rodzinny to instalekarze, czyli lekarze, którzy dzielą się swoją wiedzą medyczną na pomocą serwisów społecznościowych. Dlaczego zdecydowali się na założenie Instagrama i pisanie blogów? Jak środowisko medyczne odnosi się do internetowej działalności w sieci? – W Internecie nie należy wchodzić już w te porady, które mają na celu stawianie konkretnej diagnozy, w przypadku konkretnych chorób, chyba że jest to diagnoza ogólna – przestrzegał Jakub Gołąb z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Dlaczego instalekarze robią dobrą robotę?

Nie chodzi tylko o to, że za darmo dzielą się swoją wiedzą. Instalekarze budują zaufanie wśród pacjentów i skracają dystans, pokazując się z różnych stron. Do wielu osób zaczyna docierać, że lekarze są naprawdę normalnymi ludźmi, z którymi można szczerze porozmawiać w gabinecie.

Instalekarze mogą szerzyć wiedzę medyczną w sposób kontrolowany i sprawdzony, a jak wiadomo – dziś wiele ludzi szuka informacji na temat zdrowia w sieci.

Czytaj także:

Jak ma działać „lekarz na telefon”? „Na pewno nie jest to panaceum na problemy polskiej ochrony zdrowia”