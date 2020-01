Dlaczego stosowanie patyczków do uszu może być szkodliwe?

Woskowina jest pomocna dla twoich uszu. Zapobiega ich nadmiernemu wysuszeniu, zatrzymuje brud i zapobiega przedostawaniu się bakterii do ucha. Z czasem migruje naturalnie na zewnątrz ucha, skąd można ją usunąć. Ponieważ twoje uszy oczyszczają się poniekąd same, często nie jest konieczne ich samodzielne czyszczenie. Jednak w jednym badaniu ankietowym 68 procent respondentów stwierdziło, że do czyszczenia uszu używali patyczków. To może powodować wiele problemów.

Jakie problemy mogą powodować patyczki?

Zapchanie woskowiną

Używanie patyczka do usuwania woskowiny z ucha może wepchnąć woskowinę głębiej. Może to zapobiec naturalnemu czyszczeniu z woskowiny i spowodować gromadzenie się jej w uchu. To może prowadzić do nieprzyjemnych objawów. Mogą to być na przykład ból, uczucie wypełnienia czymś ucha, stłumiony słuch.

Zranienie

Umieszczenie patyczka zbyt daleko w uchu może potencjalnie uszkodzić struktury ucha środkowego. Jednym z typowych urazów ucha związanych ze stosowaniem patyczków jest pęknięcie błony bębenkowej.

Badanie z 2017 r. dotyczyło urazów uszu związanych ze stosowaniem patyczków u dzieci w latach 1990-2010. Okazało się, że około 73 procent urazów uszu było związane z czyszczeniem uszu. W innym badaniu dokonano przeglądu 80 przypadków pęknięcia błony bębenkowej. Podczas gdy tępy uraz, na przykład podczas ataku, został uznany za najczęstszą przyczynę tego stanu, stwierdzono, że obrażenia penetrujące były przyczyną 44 procent przypadków.

Infekcje

Woskowina pomaga spowolnić rozwój bakterii, które dostały się do przewodu słuchowego. Używanie patyczka może wepchnąć woskowinę i bakterie znajdujące się dalej w ucho, potencjalnie prowadząc do infekcji.

Ciało obce w uchu

W niektórych przypadkach część końcówki patyczka może zostać w uchu. Może to prowadzić do uczucia dyskomfortu lub bólu. W niektórych przypadkach może wystąpić utrata słuchu. Niedawno badano obiekty, które zwykle stanowiły przyczynę wizyt na oddziale ratunkowym. Patyczki były jednym z najczęstszych ciał obcych u dorosłych.

Jak bezpiecznie wyczyścić uszy?

Jeśli chcesz bezpiecznie usunąć woskowinę z ucha, wykonaj cztery poniższe kroki:

Złagodzenie . Za pomocą zakraplacza ostrożnie dodaj do ucha kilka kropli olejku dla dzieci, oleju mineralnego lub gliceryny. Pomaga to zmiękczyć woskowinę.

. Za pomocą zakraplacza ostrożnie dodaj do ucha kilka kropli olejku dla dzieci, oleju mineralnego lub gliceryny. Pomaga to zmiękczyć woskowinę. Nawodnienie . Kilka dni po zmiękczeniu woskowiny iryguj ucho. Użyj gruszki, aby wlać ciepłą wodę do kanału słuchowego.

. Kilka dni po zmiękczeniu woskowiny iryguj ucho. Użyj gruszki, aby wlać ciepłą wodę do kanału słuchowego. Drenaż . Po nawadnianiu delikatnie przechyl głowę na bok, aby woda spłynęła z ucha.

. Po nawadnianiu delikatnie przechyl głowę na bok, aby woda spłynęła z ucha. Suszenie. Użyj czystego ręcznika do wysuszenia zewnętrznej części ucha.

