Czy noszenie masek może zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusów?

Maski chirurgiczne po raz pierwszy wprowadzono do szpitali pod koniec XVIII wieku, ale nie przeszły one do użytku publicznego aż do wybuchu hiszpańskiej grypy w 1919 r., która zabiła ponad 50 mln osób.

Czy są skuteczne?

Dr David Carrington z St George's z University of London powiedział BBC, że „maski chirurgiczne dla społeczeństwa nie stanowią skutecznej ochrony przed wirusami lub bakteriami przenoszonymi w powietrzu” i że w ten sposób „większość wirusów” została przeniesiona, ponieważ maski są zbyt luźne, nie mają filtra powietrza i pozostawiają oczy odsłonięte. Mogą jednak pomóc zmniejszyć ryzyko zarażenia wirusem przez „plusk” z kichnięcia lub kaszlu i zapewnić ochronę przed transmisją z rąk do ust – a badanie z 2016 r. z Nowej Południowej Walii sugerowało, że ludzie dotykali twarzy około 23 razy na godzinę.

Jonathan Ball, profesor wirusologii molekularnej na Uniwersytecie w Nottingham powiedział: „W jednym dobrze kontrolowanym badaniu w warunkach szpitalnych maska ​​na twarz była równie skuteczna w zapobieganiu infekcji grypy, jak specjalnie zaprojektowany respirator”. Respiratory, które zwykle mają specjalny filtr powietrza są zaprojektowane w celu ochrony przed potencjalnie niebezpiecznymi cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu.

„Jednak kiedy przechodzimy do badań dotyczących ich skuteczności w populacji ogólnej, dane są mniej przekonujące – noszenie maski przez dłuższy czas jest dużym wyzwaniem” – dodaje prof. Ball.

Jak chronić się przed zakażeniami?

Dr Connor Bamford z Wellcome-Wolfson Institute for Experimental Medicine na Queen's University Belfast powiedział, że „wdrożenie prostych środków higieny” było znacznie bardziej skuteczne. „Zakrycie ust podczas kichania, mycie rąk i nieprzykładanie rąk do ust przed ich umyciem może pomóc ograniczyć ryzyko zarażenia się wirusem układu oddechowego” – powiedział.

Dr Jake Dunning z Public Health England powiedział: „Chociaż istnieje przekonanie, że noszenie masek twarzowych może być korzystne, jest bardzo mało dowodów na szerokie korzyści z ich stosowania poza warunkami klinicznymi”. Powiedział, że maski muszą być noszone prawidłowo i często zmieniane. „Badania pokazują również, że przestrzeganie zalecanych zachowań zmniejsza się z czasem przy noszeniu masek twarzowych przez dłuższy czas” – dodał.

Najlepszymi sposobami uniknięcia wirusów takich jak grypa jest:

regularne mycie rąk ciepłą wodą z mydłem

w miarę możliwości unikanie dotykania oczu i nosa

utrzymywanie odpowiedniego, zdrowego stylu życia.

