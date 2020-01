Koronawirus z Wuhan – co oznacza jego nazwa?

Koronawirusami nazywane są wirusy z podrodziny Coronavirinae. Występują cztery rodzaje tych wirusów. Ich nosicielami są zwierzęta, mianowicie ssaki lub ptaki. Ich nazwa wynika z budowy – są otoczone strukturą w formie pierścienia, widoczną w obrazie mikroskopowym.

Ludzka postać koronawirusów została odkryta i opisana w latach 60. ubiegłego stulecia. Ich komórki ciężko hoduje się w warunkach laboratoryjnych, za to doskonale odnajdują się w obrębie tchawicy człowieka – dlatego też powodują zakażenia dróg oddechowych prowadzące często do śmierci. Spośród ludzkich gatunków koronawirusów wyróżnia się ich aż 7, z czego ostatni został zidentyfikowany stosunkowo niedawno, gdy wybuchła epidemia w chińskim mieście Wuhan, gdzie wirus 2019-nCov dostał się do ludzkiego organizmu prawdopodobnie poprzez zjedzenie nieświeżych owoców morza z pobliskiego targu.

Po raz pierwszy śmiertelne żniwo koronawirusy zebrały w 2002 r., kiedy także w Chinach wybuchła epidemia SARS, czyli ciężkiej niewydolności układu oddechowego w wyniku działalności chorobotwórczego wirusa. Zmarło wówczas ponad 900 osób. Kolejną taką epidemią była tzw. ptasia grypa, której winowajcą był wirus H5N1.

Obecnie w mieście Wuhan, gdzie jest źródło epidemii, zostały wprowadzone wzmożone kontrole na stacjach metra, a mieszkańcy obowiązkowo muszą nosić maseczki ochronne, by zminimalizować ryzyko transmisji chorobotwórczego wirusa. Kontrole także prowadzone są na lotniskach międzynarodowych na całym świecie. Mieszkańcom miasta objętego kwarantanną zaleca się w miarę możliwości pozostanie w domach,

