Hormon miłości może mieć wpływ na twoją wagę

Chociaż oksytocyna jest najbardziej znana ze swojej roli w pogłębianiu związków, ten naturalnie występujący hormon może również pomóc w zrzuceniu wagi. Przegląd badań w czasopiśmie Obesity pokazuje jeden spray z oksytocyną do nosa można, który... pozwala ograniczać apetyt.

„Oksytocyna wydaje się mieć właściwości tłumiące apetyt”, mówi dr Charlie Seltzer, specjalista od odchudzania z Filadelfii w Pensylwanii. Zasadniczo uważa się, że osłabia sygnały mózgowe nagrody dla pożywienia poprzez uspokojenie kluczowej części systemu nagradzania mózgu zwanej brzusznym obszarem kulszowym (VTA).

Większość badań sugerujących, że hormon miłości może pomóc w odchudzaniu, przeprowadzono na zwierzętach. Na przykład w jednym badaniu stwierdzono, że otyłe małpy otrzymujące dwa razy dziennie zastrzyki oksytocyny przez pięć tygodni zjadły mniej, spalały więcej energii i straciły więcej wagi w porównaniu z tymi, które nie otrzymały hormonu.

Ale pojawiają się również nowe badania na ludziach. Na przykład w badaniu dotyczącym otyłości stwierdzono, że oksytocyna obniża poziom cukru we krwi.

Inne małe badanie zaprezentowane na dorocznym spotkaniu Towarzystwa Endokrynologicznego wykazało, że spray do nosa oksytocyny obniżył odpowiedzi ludzi na szczególnie kuszącą przetworzoną żywność. Kiedy młodzi mężczyźni z nadwagą, ale poza tym zdrowi, otrzymywali pojedynczą dawkę oksytocyny lub placebo, ci, którzy przyjmowali oksytocynę, wykazywali osłabione połączenia między VTA (to część mózgu w systemie nagradzania) a regionem mózgu, który zmotywowałby ich do sięgnięcia po przekąski. Innymi słowy, badanie sugeruje, że oksytocyna moduluje szlaki, które zapalają się w odpowiedzi na bardzo smaczne pokarmy

Ponieważ chęć jedzenia – niezależnie od tego, czy twoje ciało potrzebuje paliwa – może być przyczyną tego, że niektórzy ludzie przejadają się, tłumienie sygnałów koniecznych do spożycia może być potencjalnym sposobem leczenia otyłości.

Chociaż niektóre badania dotyczące oksytocyny i odchudzania są obiecujące, potrzebne są dalsze badania, aby odkryć potencjalne skutki uboczne i długoterminowe wyniki działania hormonu. Ponadto do utraty wagi potrzebujesz dawki oksytocyny o około 96–100 jednostek międzynarodowych dziennie (według dotychczasowych badań), a produkcja własnego organizmu (co jest bardzo trudne do zmierzenia) wynosi około 0,7 mikrounitów dziennie).

