Naukowcy mówią: ćwicz w ten sposób, by mieć zdrowe serce

Ćwiczenia aerobowe to ćwiczenia, w których duże mięśnie poruszają się rytmicznie przez dłuższy czas. Można je wykonywać przy niskiej lub wysokiej intensywności i obejmują chodzenie, szybki marsz, bieganie, jazdę na rowerze, pływanie i wiele innych.

– Ćwiczenia to lekarstwo i nie ma wątpliwości, że aktywność fizyczna, od umiarkowanej do intensywnej jest korzystna dla ogólnego stanu zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Jednak podobnie jak z lekarstwami, możliwe jest przedawkowanie ćwiczeń - więcej nie zawsze znaczy lepiej i może prowadzić do nieprawidłowości związanych z sercem, szczególnie, gdy wykonywane są przez nieaktywne, niezdolne do ćwiczeń osoby z chorobą serca – powiedział dr Barry A. Franklin, przewodniczący komisji redakcyjnej nowego oświadczenia naukowego, dyrektor oddziału kardiologii zapobiegawczej i rehabilitacji kardiologicznej w Beaumont Health w Royal Oak w stanie Michigan i profesor chorób wewnętrznych na Oakland University William Beaumont School of Medicine w Rochester.

Po przejrzeniu ponad 300 badań naukowych komitet redakcyjny stwierdził, że dla znacznej większości osób korzyści wynikające z ćwiczeń i poprawy sprawności fizycznej przeważają nad ryzykiem. Osoby aktywne fizycznie, takie jak osoby regularnie chodzące, mają do 50% mniejsze ryzyko zawału serca i nagłej śmierci w wyniku nieprawidłowości z sercem. Jednak zidentyfikowano również potencjalne ryzyko związane z intensywnym treningiem fizycznym.

Czytaj także:

Czy dieta ketogeniczna może prowadzić do miażdżycy?

Inny przegląd

Dokonano również przeglądu niewielkiego badania, w którym stwierdzono, że ryzyko nagłej śmierci w wyniku m.in. zawału serca jest niskie wśród osób uczestniczących w ćwiczeniach o wysokiej intensywności, takich jak maratony i triatlony. Jednak z biegiem czasu ryzyko zawału serca lub nagłej śmierci wśród uczestników maratonu wzrosło, co sugeruje, że wydarzenia te przyciągają uczestników, którzy mogą mieć niezdiagnozowane zaburzenia sercowo-naczyniowe, takie jak zaburzenia rytmu serca lub wcześniejsze ataki serca. W przypadku kobiet, które stanowiły zaledwie 15% populacji badanej, nagła śmierć w wyniku problemów z sercem była 3,5-krotnie mniejsza niż u mężczyzn.

Wśród uczestników triathlonów prawie 40% zdarzeń sercowych miało miejsce u uczestników po raz pierwszy, co wskazuje na niewystarczający trening lub leżące u jego podstaw problemy z sercem. Stwierdzono ponadto, że:

Połowa zdarzeń związanych z sercem ma miejsce w ostatnich kilometrach maratonu lub półmaratonu, dlatego zaleca się utrzymywanie stałego tempa zamiast sprintu.

Ryzyko nagłych zdarzeń zagrażających sercu jest większe na dużych wysokościach, ale można je zmniejszyć, spędzając przynajmniej jeden dzień na aklimatyzacji do wysokości przed wysiłkiem

Ryzyko migotania przedsionków, częstej arytmii serca, która zwiększa ryzyko udaru mózgu, jest zmniejszone przy umiarkowanych ćwiczeniach, ale jest najwyższe u osób spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej i prawie tak samo wysokie u osób, które są zaangażowane w bardzo dużą liczbę ćwiczeń, czyli trening o wysokiej intensywności.

Ponadto osoby z już doświadczonymi wcześniej problemami z sercem (atak serca, operacja wstawienia zastawki lub angioplastyka) powinny uzyskać zgodę lekarza przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.

W przypadku nieaktywnych osób preferujących siedzący tryb życia istotne jest także skonsultowanie się z lekarzem przed podjęciem forsownych czynności, takich jak odśnieżanie(!) lub uprawianie sportów, które powodują gwałtowny wzrost częstości akcji serca i ciśnienia krwi oraz znacznie zwiększają obciążenie serca.

Aby wdrożyć program zdrowej aktywności fizycznej:

Rozgrzewaj się przed ćwiczeniami, wykonując zaplanowane czynności takie jak chodzenie w wolniejszym tempie, aby stopniowo zwiększać tętno

Spaceruj po płaskiej powierzchni przez 6-8 tygodni, przechodząc do wspinania się na wzgórza, joggingu lub wzięcia udziału w bardziej energicznych zajęciach, o ile nie wystąpią żadne objawy, takie jak duszność, zawroty głowy, ból w klatce piersiowej lub ucisk w klatce piersiowej

Zwiększaj ilość czasu poświęcanego na ćwiczenia stopniowo od pięciu do dziesięciu minut na początku i powoli dąż do pożądanego czasu

Obniż intensywność ćwiczeń, gdy warunki środowiskowe powodują większe obciążenie serca, takie jak wysoka wilgotność lub duża wysokość, do której nie jesteś przyzwyczajony

Ochłodź się po treningu chodząc w wolnym tempie, aby przywrócić normalne tętno

Zatrzymaj się i zasięgnij opinii lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy związane z sercem, takie jak zawroty głowy, duszność lub ból lub ucisk w klatce piersiowej.

Czytaj także:

15 faktów na temat chorób serca – rozmowa z prof. Krzysztofem Milewskim