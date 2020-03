Czy noszenie jednorazowych rękawiczek zmniejsza ryzyko zakażenia koronawirusem?

Jak donoszą zagraniczne media, w miarę wzrostu liczby zakażeń nowym koronawirusem (COVID-19) w Stanach Zjednoczonych, ludzie zaczynają publicznie nosić jednorazowe rękawiczki, aby zmniejszyć ryzyko infekcji.

Jednorazowe rękawiczki a koronawirus

Lekarze chorób zakaźnych ostrzegają, że rękawiczki jednorazowe, tak samo jak maseczki na twarz, nie są zalecane do codziennego użytku. Przestrzeganie zasad higieny rąk jest nadal najlepszym sposobem zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Lateksowe rękawiczki medyczne nie są przeznaczone do codziennego użytku i łatwo się rozrywają. Ponadto lekarze są zaniepokojeni faktem, że rękawiczek, tak jak i wcześniej maseczek, może zabraknąć dla personelu szpitali, którym są one niezbędne. Już teraz prognozowane są braki tego typu akcesoriach w hurtowniach i aptekach. Zaledwie 10 marca 2020 roku polskie Ministerstwo Zdrowia wydało na ten temat nowy komunikat.

Jak rozprzestrzenia się koronawirus?

Zgodnie z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) koronawirusy zazwyczaj rozprzestrzeniają od zarażonej osoby za pośrednictwem kropelek, które są uwalniane podczas kaszlu lub kichania. Kropelki te, znajdujące się w powietrzu są następnie wdychane przez innych, infekując ich w trakcie tego procesu. Koronawirus można również przenosić poprzez bliski kontakt z chorym. Z tego powodu lateksowe rękawiczki są zalecane jedynie wtedy, kiedy opiekujemy się osobą, u której zdiagnozowano zakażenie. Trzeba je zakładać, gdy ma się styczność z płynami ustrojowymi chorego.

