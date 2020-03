Czujesz ból podczas chodzenia? Nie powinieneś go ignorować

Ból może być mylący. Czasami bóle związane z ćwiczeniami są normalne, jak w przypadku bólu mięśni dzień po ćwiczeniach. Jednak zdarzają się też sytuacje, które sprawiają, że zastanawiasz się, czy wszystko jest z tobą w porządku. A ból jest sposobem, w jaki twoje ciało mówi ci, że coś jest nie tak. Możesz na przykład zmagać się z wcześniejszymi urazami lub ćwiczyłeś i doznałeś kontuzji.

Zrozumienie, kiedy można zbagatelizować ból, a kiedy się nim zainteresować, może być trudne. Oto sześć przykładów bólu, którego nie powinieneś ignorować podczas spacerów – a ponadto to, co mogą sygnalizować objawy, których doznajesz i jak wrócić do bezpiecznego chodzenia.

I pamiętaj: jeśli kiedykolwiek odczuwasz ból w klatce piersiowej, ramionach lub ramionach, a także duszności, zawroty głowy, zimne poty lub nudności (a są to zazwyczaj potencjalne oznaki poważnych problemów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, których absolutnie nie wolno lekceważyć), niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.

6 rodzajów bólu, których nie należy ignorować

