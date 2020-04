Czy codzienne drzemki mogą poprawić twoje zdrowie?

Możesz pomyśleć, że dobra, solidna drzemka – i wszystkie związane z nią korzyści zdrowotne – wymagałyby co najmniej godziny lub dwóch. Ale są dobre wieści. Wszystkie te korzyści zdrowotne możesz mieć w zaledwie 15 lub 20 minut. Ponadto krótsze drzemki mogą być dla ciebie lepsze niż dłuższe. Optymalny czas drzemki wynosi od 15 do 45 minut. Już po tym czasie twoje ciało znajdzie się w fazie REM, przez co poczujesz się dobrze, gdy się obudzisz.

Krótsze cykle snu zapewniają szereg korzyści zdrowotnych, a są to m.in.:

Zwiększona czujność . Ostatnie badanie wykazało, że piloci, którzy drzemali przez 26 minut, odnotowali 54% poprawę czujności w porównaniu do pilotów, którzy nie zażyli żadnej popołudniowej drzemki. Piloci, którzy drzemali, wykazali także wzrost wydajności w pracy o 34%.

. Ostatnie badanie wykazało, że piloci, którzy drzemali przez 26 minut, odnotowali 54% poprawę czujności w porównaniu do pilotów, którzy nie zażyli żadnej popołudniowej drzemki. Piloci, którzy drzemali, wykazali także wzrost wydajności w pracy o 34%. Lepsza wytrzymałość . Chcesz poprawić swoje wyniki sportowe? Spróbuj włączyć codzienne drzemki do swojego treningu. Jedno z badań wykazało, że biegacze, którzy mieli krótkie popołudniowe drzemki, doświadczyli poprawy poziomu wytrzymałości w porównaniu do biegaczy, którzy nie drzemali.

. Chcesz poprawić swoje wyniki sportowe? Spróbuj włączyć codzienne drzemki do swojego treningu. Jedno z badań wykazało, że biegacze, którzy mieli krótkie popołudniowe drzemki, doświadczyli poprawy poziomu wytrzymałości w porównaniu do biegaczy, którzy nie drzemali. Zwiększona kreatywność . Czujesz, że nie masz weny? Krótka drzemka może być tym, czego potrzebujesz, aby zwiększyć kreatywność, ponieważ krótkie drzemki zostały powiązane ze zwiększoną aktywnością prawej półkuli mózgu – po stronie związanej z kreatywnością.

. Czujesz, że nie masz weny? Krótka drzemka może być tym, czego potrzebujesz, aby zwiększyć kreatywność, ponieważ krótkie drzemki zostały powiązane ze zwiększoną aktywnością prawej półkuli mózgu – po stronie związanej z kreatywnością. Zwalczanie skutków niewłaściwego harmonogramu snu . Jeśli masz problemy z uzyskaniem wystarczającej ilości wysokiej jakości snu każdej nocy, drzemka może pomóc. Jedno z badań wykazało, że 30-minutowa drzemka po południu może pomóc w odwróceniu negatywnego wpływu złego snu, w tym na obniżenie stresu i zwiększenie odporności.

. Jeśli masz problemy z uzyskaniem wystarczającej ilości wysokiej jakości snu każdej nocy, drzemka może pomóc. Jedno z badań wykazało, że 30-minutowa drzemka po południu może pomóc w odwróceniu negatywnego wpływu złego snu, w tym na obniżenie stresu i zwiększenie odporności. Obniżone ryzyko chorób serca. Codzienna drzemka może nawet pomóc w walce z chorobami serca (i w tym, by dłużej żyć). Jedno z badań wykazało, że dorośli, którzy regularnie drzemali w południe, byli o 30 procent mniej narażeni na śmierć z powodu chorób serca.

A najlepsza część? Możesz zacząć czerpać korzyści z codziennej praktyki drzemki niemal natychmiast. Korzyści z drzemki pojawiają się niemal natychmiast po przebudzeniu.

Na kiedy najlepiej zaplanować codzienną drzemkę?

To, jak długo drzemiesz każdego dnia, jest ważne – ale ważne jest również to, kiedy zadowalasz się tą codzienną sjestą.

W niektórych krajach idealny czas na drzemkę to czas sjesty, który zwykle trwa od 1 do 3 po południu. Jeśli nie możesz się zdrzemnąć przed 3 po południu, najlepiej już przeczekać do pójścia spać. Staraj się unikać drzemek później, szczególnie zbyt blisko pory snu, ponieważ może to mieć wpływ na sen w nocy.

Jak najlepiej wykorzystać czas drzemki?

Jesteś gotowy na uwzględnienie drzemki w codziennym harmonogramie? Oto kilka wskazówek, które pomogą ci zmaksymalizować czas drzemki – i czerpać wszystkie korzyści zdrowotne z tego procesu:

Napij się kawy . Kawa przed snem jest złym pomysłem. Ale jak się okazuje, zdrowa dawka kofeiny może zwiększyć efektywność popołudniowej drzemki. Badania pokazują, że wypicie filiżanki kawy bezpośrednio przed drzemką może pomóc ci uniknąć głębszych etapów snu, co może wywoływać uczucie otępienia – i pomoże ci zachować czujność i koncentrację po przebudzeniu.

. Kawa przed snem jest złym pomysłem. Ale jak się okazuje, zdrowa dawka kofeiny może zwiększyć efektywność popołudniowej drzemki. Badania pokazują, że wypicie filiżanki kawy bezpośrednio przed drzemką może pomóc ci uniknąć głębszych etapów snu, co może wywoływać uczucie otępienia – i pomoże ci zachować czujność i koncentrację po przebudzeniu. Stwórz idealne środowisko do drzemki. Trudno będzie zasnąć, jeśli znajdziesz się w jasnym, hałaśliwym pokoju – więc jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać drzemkę, musisz stworzyć odpowiednie środowisko do spania. Maksymalizuj czas drzemki, ustawiając termostat na niską temperaturę; ogranicz hałas w tle i światło otoczenia. Jeśli problemem jest hałas, może pomóc oprogramowanie z białym szumem lub zatyczki do uszu. Jeśli pomieszczenie, w którym próbujesz się zdrzemnąć, jest zbyt jasne, wypróbuj zasłony zaciemniające lub maseczkę na oczy.

Drzemki są super – ale nie zapomnij dobrze się wyspać

Drzemki są bardzo pożyteczne. Ale, dla jasności: nie mogą zastąpić wysokiej jakości snu. Drzemki nie rekompensują nieodpowiedniego lub złej jakości snu w nocy. Śpij odpowiednio długo każdej nocy, a następnie spróbuj uzupełnić ten sen drzemką po południu. Codzienne drzemki mogą pomóc ci poczuć się zdrowszym, lepiej wypoczętym i bardziej czujnym – więc jeśli możesz znaleźć kilka minut wczesnym popołudniem, aby zażyć trochę snu, zdecydowanie warto spróbować.

