Czy gąbka może być zastępstwem tamponów?

Bezpieczeństwo stosowania gąbeczek potwierdzają liczne testy dermatologiczne i kliniczne.

Cechy, zalety i wady miękkich tamponów

Producenci twierdzą, że dzięki miękkim tamponom możesz łatwo uprawiać sport, odwiedzić spa lub basen i uprawiać seks podczas miesiączki. Poniżej przedstawiamy kilka innych bezsprzecznych zalet tego produktu do higieny kobiecej:

Nie rozszerzają się, absorbując przepływ krwi menstruacyjnej, a zatem zapewniają komfort nawet w dniach intensywnego krwawienia.

Miękkie tampony nie przeciekają podczas jakichkolwiek aktywności, są absolutnie niezawodne.

Jak podają producenci, jest to produkt jednorazowego użytku. Występują trzy poziomy chłonności, a to pozwala wybrać ten, który jest odpowiedni dla konkretnej kobiety i sytuacji.

A seks? Dzięki miękkiej fakturze i elastyczności, gąbeczki nie poczuje ani kobieta, ani jej partner. Oprócz tego, że jest całkowicie niewyczuwalna, eliminuje także ryzyko otarć błony pochwy lub innych dolegliwości. W przeciwieństwie do swoich poprzedników miękkie tampony nie są wyposażone w nici wystające z pochwy, aby zachować estetyczny element intymności.

Oprócz wielu zalet te produkty higieniczne dla kobiet mają również kilka wad:

Brak aplikatora oznacza, że ​​podczas wkładania gąbeczki i usuwania jej należy dokładnie kontrolować czystość dłoni, aby nie wprowadzić infekcji do dróg rodnych

Wysoki koszt w porównaniu z innymi produktami do higieny intymnej

Są odpowiednie do aktywności fizycznej w różnych fazach cyklu miesiączkowego

Produkty higieniczne tego segmentu są odpowiednie dla kobiet, które:

Nie mogą stosować konwencjonalnych tamponów z powodu reakcji alergicznych (skutki uboczne miękkich tamponów oraz reakcje alergiczne na nie zostały jeszcze ustalone)

Są podatne na zwiększone pocenie się (wkładki pogłębiają ten problem).

Jak używać miękkich tamponów?

Miękkie tampony wykonane są z syntetycznego antyalergicznego materiału, przypominającego gąbkę w dotyku.

Są dość łatwe do włożenia do pochwy – nie potrzebujesz do tego specjalnych umiejętności. Włożenie nie powoduje dyskomfortu z powodu miękkiej tekstury produktu. Produkt ma kształt serca. W szerszej części ma otwór na palec, zatem należy najpierw wprowadzić końcówkę.

Przed włożeniem tampon należy najpierw nasmarować. Z reguły lubrykant znajduje się w zestawie wraz z instrukcją. Produkt można też łatwo usunąć: ponownie użyj wycięcia na jego szerszej części.

Miękki tampon jest wygodniejszą alternatywą dla zwykłych produktów higienicznych. Główną zaletą produktów tego typu jest absolutne bezpieczeństwo i niezawodność. Dlatego może być najlepszym wyborem dla wielu kobiet.

