Smartwatch – 30 razy brudniejszy niż deska sedesowa?

Wiadome jest, że nasze telefony komórkowe pokryte są bakteriami, biorąc pod uwagę ilość rzeczy, których dotykamy i z których bakterie mimowolnie przenosimy na różne powierzchnie – a poza tym rzadko je dokładnie czyścimy. Ale nowe badanie wykazało, że istnieje jedno szczególne urządzenie, które faktycznie zawiera więcej bakterii niż nasze telefony: smartwatch.

Badanie przeprowadzone przez CompareMyMobile wymagało wyczyszczenia szeregu urządzeń technologicznych stosowanych w domach, a następnie naukowcy wyhodowali bakterie na tych powierzchniach, aby sprawdzić, która z nich jest najbrudniejsza.

Skoncentrowano się na smartfonach, klawiaturach, smartwatchach i kontrolerach gier wideo, testując trzy rodzaje bakterii: bakterie z grupy coli (znajdujące się w odchodach ludzkich), gronkowce (które mogą powodować infekcje) i Enterobacteriaceae (rodzina bakterii obejmująca E. coli i Salmonella).

Czytaj także:

Kiedy należy zmienić gąbkę do mycia naczyń? Odpowiedź może zaskoczyć

Odkrycia zaszokowały

Wyniki wykazały, że smartwatche były tu największymi zbrodniarzami, ponieważ mieściło się na nich ponad 250 kolonii bakterii na cm2 – co stanowi 3,746% więcej bakterii niż sedes.

Drugim najgorszym przestępcą były smartfony – ze 100 koloniami na cm2, a następnie klawiatury i kontrolery gier. Ale klawiatury były jedynymi, które wykazały „wyraźną obecność wszystkich rodzajów bakterii”.

Niepokojące jest to, że typy bakterii powszechnie spotykane na tych urządzeniach powodują choroby, takie jak zatrucie pokarmowe, infekcje skóry, a w skrajnych przypadkach zapalenie płuc i zespół wstrząsu toksycznego.

Daniel Clifford z CompareMyMobile powiedział: „Nasze testy wykazały, że właściciele smartwatchów powinni regularnie czyścić swoje urządzenia, upewniając się, że czyszczą zarówno tarczę zegarka, jak i pasek. Jest to szczególnie istotne, jeśli używasz urządzenia do śledzenia swojej kondycji na siłowni lub podczas biegania, ponieważ może to spowodować, że szczególnie się zabrudzi”.

Czytaj także:

Które miejsce w łazience jest najbrudniejsze? Nie, nie sedes