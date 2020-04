Lekarz radzi, jak wspierać odporność. 5 prostych sposobów dla każdego

Czasy mamy trudne. Tym bardziej potrzebna jest nam dobra odporność, by zdrowie nie szwankowało. Lekarz Stephen Cowan radzi, co zrobić, by układ immunologiczny miał się dobrze.

Pojawiające się codziennie nowe porady zdrowotne sprawiają, że bycie prawdziwie na bieżąco może wydawać się niemożliwe. Kolejne zalecenia wprawiają w zakłopotanie, a przecież o zdrowie trzeba dbać. Dyplomowany pediatra Stephen Cowan mówi, że dobrze byłoby, abyśmy pamiętali, że czasem powrót do absolutnych podstaw jest najlepszy, jeżeli mowa o dbaniu o zdrowie. Pandemia koronawirusa ogarnia cały świat, ale to nie powód, by bezczynnie siedzieć i czekać. Cowan chce, abyśmy wszyscy pamiętali, że dbanie o siebie nie musi być skomplikowane. Od wypijania odpowiedniej ilości płynów w ciągu doby, po przestrzeganie właściwej diety – oto pięć kluczowych wskazówek od doktora dla zachowania dobrego zdrowia i odporności. Czytaj także:

Różnice płciowe w COVID-19. Kto choruje częściej – kobiety czy mężczyźni? 5 sposobów na poprawę odporności Czytaj także:

Jak trening wspiera twój układ odpornościowy