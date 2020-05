Ekspert: Dlaczego testy na koronawirusa bywają fałszywe?

Wokół testów na koronawiurusa jest wiele niejasności: że jest ich wykonywanych za mało, u kogo powinno się je wykonywać, i na ile są wiarygodne. Wyniki bywają fałszywie dodatnie, fałszywie ujemne. Zdarza się, że test najpierw wychodzi ujemny, a potem dodatni. Jaki test jest najbardziej wiarygodny, by potwierdzić zakażenie? I kiedy powinno się go wykonać?



Prof. Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii: Wirus SARS-CoV-1 szybko powodował objawy choroby, cechował się też wysoką śmiertelnością. Koronawirus SARS-COV-2 jest bardziej zakaźny, powoduje niższą śmiertelność, a okres, kiedy pojawiają się objawy, jest bardzo wydłużony. Objawy długo mogą być utajone, u ok. 30 proc. w ogóle się nie pojawiają. Wszystko to powoduje trudności diagnostyczne.

Objawy COVID-19 zwykle pojawiają się między 5. a 14. dniem od zakażenia. Wtedy należy wykonać test genetyczny (o ile znana jest data kontaktu z osobą zakażoną) w kierunku poszukiwania materiału genetycznego wirusa. Testy genetyczne PCR wykrywają obecność RNA wirusa, czyli jego materiału genetycznego. Największy sens ich wykonania jest właśnie na początku infekcji, kiedy jest największa wiremia, czyli wirus szybko się namnaża.

Czyli test genetyczny najlepiej wykonać między 5. a 14. dniem od zakażenia?

Najwyższy ładunek wirusa jest pomiędzy 4. a 10. dobą od wystąpienia objawów. Choć nie zawsze, ponieważ COVID-19 rozwija się różnie u różnych osób. U każdego chorego wiremia może być na różnym poziomie. Dlatego może się zdarzyć, że test wykonany drugiego, trzeciego dnia od pojawienia się objawów, wychodzi ujemnie. Jeśli mimo ujemnego testu objawy utrzymują się, to test trzeba powtórzyć po ok. 1-2 dniach.

Przyczyną tego, że pierwszy test wypadł ujemnie, a drugi dodatnio, może być właśnie to, że u tego chorego wirus tak szybko się nie namnażał. Ważne jest też doświadczenie diagnosty laboratoryjnego, który może nawet przy niskiej wiremii zauważyć pewne nieprawidłowości, pomimo że interpretując test poprawnie według zaleceń producenta wskazuje on na ujemny wynik. Pomimo „prostoty” wykonania testów PCR w kierunku wykrywania zakażenia SARS niezbędne jest doświadczenie w interpretacji wyników.

Fałszywie ujemny wynik testów genetycznych to zawsze wina niskiej wiremii?

Nie. Fałszywie ujemne wyniki mogą wynikać z trzech powodów. Pierwszy to biologia choroby: poziom wiremii może być na różnym poziomie u różnych osób. Drugi to pobranie materiału: wykonuje się wymaz z jamy nosogardła, ważne jest jednak dokładne miejsce pobrania wymazu. Test PCR jest ekstremalnie czuły, wykrywa obecność nawet do 10 kopii wirusa w próbce – oczywiście pod warunkiem, że próbka jest pobrana z miejsca, gdzie jest obecny wirus.

Trzeba zachować czujność i zdrowy rozsądek. Jeśli objawy infekcji utrzymują, to pobranie materiału trzeba powtórzyć w następnych dniach. Najbardziej wiarygodne wyniki według chińskich badaczy dają badania z popłuczyn oskrzelowych: tu czułość wynosi ok. 95 proc. Jednak tego typu badań w praktyce się nie wykonuje, to duże narażenie personelu na zakażenie, a i sama procedura pobrania materiału jest złożona i czasochłonna.

A tzw. szybkie testy serologiczne (immunologiczne, immunoenzymatyczne)? Czy są pomocne w wykryciu infekcji?

To zupełnie innego rodzaju testy, jak na razie nie są one polecane do wykrywania infekcji COVID-19. W teście PCR badamy RNA wirusa, które jest schowane wewnątrz otoczki wirusowej. W przypadku testów serologicznych badamy składniki tej otoczki: szukamy jednego z białek wirusa.

Testy serologiczne (z krwi) wykrywają też przeciwciała, które organizm wytwarza przeciwko białkom wirusa. W reakcji na infekcję najpierw pojawia się grupa przeciwciał, które zwane są immunoglobulinami M (IgM), nieco później immunoglobuliny G (IgG). Większość testów właśnie tych przeciwciał szuka. Im więcej jest przeciwciał przeciwko wirusowi, tym mniejsza wiremia, ponieważ układ immunologiczny walczy z wirusem.

Tego typu testy przede wszystkim wykazują, czy przebyliśmy infekcję koronawirusem. Jeśli test wypada dodatnio, czyli są przeciwciała, oznacza to, że pacjent przebył infekcję. W takim przypadku należałoby wykonać jeszcze test genetyczny, by sprawdzić, czy pacjent jest jeszcze w fazie infekcji, czy już zakończył chorobę. Jeśli obydwa rodzaje testów będą dodatnie (serologiczny i genetyczny), to znaczy, że pacjent jest w aktywnej fazie infekcji, wirus się namnaża, ale organizm już wytwarza przeciwciała. Jeżeli test serologiczny wypadnie dodatnio, a genetyczny ujemnie, oznacza to, że pacjent przebył infekcję. Jeżeli test serologiczny będzie ujemny, oznacza to, że nie zetknęliśmy się z koronawirusem.

Czyli szybkie testy serologiczne jak na razie nie powinny służyć do wykrywania aktywnej infekcji COVID-19?

Obecnie nie zaleca się testów serologicznych tzw. szybkich (i o niskim koszcie) wykrywających białka wirusa do diagnostyki infekcji. Trwają jednak badania walidacyjne tego typu testów w naszym kraju. Jednak każdy wynik dodatni należałoby potwierdzić testem PCR.

Ekspert WHO w dziedzinie wirusologii, a zarazem weteran walk z epidemią Ebola w Afryce, dr Michael J. Ryan, powiedział niedawno, jak jeśli w trakcie epidemii ktoś zastanawia się, jakie podjąć działania i długo rozmyśla, czy są słuszne, to już przegrał z wirusem. W trakcie epidemii trzeba podejmować działania w dobrej wierze, że są słuszne. W tym duchu trzeba jednak mieć świadomość, że czułość i specyficzność testów serologicznych wymaga oceny w kontrolowanych badaniach, ponieważ obecnie są doniesienia o wynikach fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych. Warto jednak inwestować w ich rozwój.

Czy testy serologiczne można wykorzystać, żeby sprawdzić, jak wiele osób już chorowało na COVID-19, czyli – mają odporność?

Tak. Wprowadzenie tych testów mogłoby usprawnić badania przesiewowe. Zaczyna się je wykonywać w Holandii, Niemczech. Dają prawdziwy obraz zasięgu epidemii.

Pojawia się postulat wykonywania co tydzień testów dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Czy to realne?

To bardzo trudne, zwłaszcza w czasie szczytu epidemii. Każda przychodnia musiałaby mieć swoją pracownię PCR do wykonywania testów. Testy powinniśmy wykonywać wszystkim, którzy mają objawy sugerujące, że mogą mieć infekcję SARS-CoV-2 oraz tym, którzy mieli kontakt z zakażonymi. W miarę możliwości trzeba też dążyć do systematycznego badania całego personelu; ograniczy to liczbę zakażeń.

Jeśli jednak testy serologiczne wykrywające białka wirusa będą ulepszone, to powszechne i regularne badanie obecności infekcji będą możliwe u całego personelu medycznego. Pracuje się również intensywnie nad skróceniem czasu wykonania testu genetycznego – poprzez zwiększenie szybkości pracy urządzeń oraz ich automatyzacji, co umożliwia już otrzymanie wyniku po 45 minut.

Prof. Artur Kowalik, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii



Czytaj także:

Nowy test na koronawirusa zatwierdzony. Jest 10 razy szybszy od dotychczasowych