W tych miejscach jest najwięcej zarazków. Dotykasz ich każdego dnia

Chociaż twoje miasto wkrótce zostanie ponownie otwarte po zablokowaniu z powodu koronawirusa, nadal musisz uważać na ekspozycję na zarazki. Wiele miejsc, do których codziennie chodzisz, stanowi niemalże coś na wzór płytek Petriego dla bakterii wywołujących choroby. Poniżej znajdziesz spis miejsc, w których szybciej możesz zachorować. A czy wiesz, jak zapobiegać zakażeniom?

Oczywiście częste mycie rąk ma kluczowe znaczenie. Mydło i woda pomogą usunąć wszelkie zabrudzenia z dłoni. Jeśli wychodzisz z domu, zabierz ze sobą nasączone alkoholem ściereczki i, jeśli jesteś w pracy, trzymaj je w widocznym miejscu, np. na biurku, abyś mógł oczyścić i zdezynfekować ręce w razie potrzeby. Utrzymuj także klawiaturę w czystości. A jeżeli jesteś chory, zostań w domu – to dotyczy wszystkich!

Jeśli członek twojej rodziny jest chory, poproś go, aby w miarę możliwości przebywał w oddzielnym pokoju z dala od rodziny. Jeśli nie jest to możliwe, często czyść powierzchnie w łazience środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcjami na etykiecie i nie praktykuj korzystania przez wszystkich z jednego ręcznika do suszenia rąk – używaj jednorazowych ręczników papierowych. Nie dziel się też kostką mydła, bo również może zostać zanieczyszczone.

