Jak zminimalizować przyrost masy ciała po rzuceniu palenia?

Każdy, kto rzuca palenie, wie, że to właściwy krok dla jego zdrowia w długim terminie, ale w krótkim okresie na pewno tego nie odczuwa. Wiele osób nie tylko doświadcza objawów typowych dla grypy, takich jak bóle głowy i zmęczenie związane z odstawieniem nikotyny, ale także zaczyna szybko przybierać na wadze. I z reguły, zanim naprawdę zacznie coś robić, aby powstrzymać ten nagły wzrost wagi, osiąga szybki przyrost wagi na przestrzeni pierwszych kilku tygodni.

Przybranie na wadze w następstwie rzucenia sprawia, że wiele osób faktycznie zastanawia się nad ponownym zapaleniem, ponieważ są tak nieszczęśliwe po tej zmianie. Dlatego też warto podjąć się pewnych istotnych zmian w wyborach żywieniowych oraz w kwestii ćwiczeń, warto również śledzić to wszystko za pomocą odpowiedniej aplikacji – to pomaga wrócić do wagi sprzed rzucenia palenia, choć osiągnięcie tego stanu może zająć nawet kilka miesięcy.

Każdy były palacz powinien pamiętać, że nie jest sam z problemem przybrania na wadze po rzuceniu palenia. Oto kilka powodów, dla których tak się dzieje i co możesz zrobić, aby powrócić na właściwe tory.

Przybrałeś na wadze po rzuceniu palenia? Oto, co możesz zrobić, by z tego wyjść

