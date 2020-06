Pełnia Księżyca – jaki jest jej wpływ na zdrowie? Istnieje aż 7 czynników

Niezależnie od tego, czy jesteś kimś, kto co tydzień czeka z wytęsknieniem na ulubioną gazetę, aby przeczytać swój horoskop, czy też odrzucasz go i uważasz, że to tylko jakieś przypadkowe ogólniki, które można interpretować na setki sposobów, nie można zaprzeczyć, że astrologia staje się coraz bardziej popularna. Zainteresowanie gwiazdami oraz naturalnym satelitą Ziemi – Księżycem – może mieć też kompletnie inne podłoże, niż doszukiwanie się w popularnych pisemkach wątpliwych przepowiedni dotyczących przyszłości.

Przy pełni Księżyca, która teraz ma miejsce właśnie 5 czerwca możesz spodziewać się wielu ciekawostek, które wypełnią twoje kanały informacyjne. Zapewne nawet nie spodziewasz się, czego będą dotyczyły. Przeczytasz prawdopodobnie o wielu rzeczach, które mogą dziać się z twoim organizmem.

Chociaż możesz to postrzegać jako kompletne bzdury, wiedz, że świat naukowy od wielu, wielu lat bada, jak cykl księżycowy wpływa na nasze zdrowie. Wprawdzie były to nieliczne badania, z reguły też przeprowadzane w niewielkich grupach, ale to już jest przesłanka, aby je kontynuować i spróbować oddzielić naukę od zabobonów. Zostań tutaj, by już za chwilę dowiedzieć się, jak pełnia Księżyca wpływa na twoje zdrowie.

7 aspektów wpływu pełni Księżyca na zdrowie