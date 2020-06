„Łagodzenie nadmiernego strachu”. Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski o akcji #niebójsięszpitala

Pandemia COVID-19 stała się problematyczna nie tylko ze względów zdrowotnych. Spowodowała również zachwianie regularnej pracy szpitali i przychodni. Teraz natomiast, nawet pomimo rozluźnienia nałożonych przez władzę restrykcji, skutki pandemii są odczuwalne wśród przedstawicieli ochrony zdrowia. Dzieje się tak dlatego, że pacjenci wyrażają obawy przed leczeniem w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem, a to z kolei skutkuje wstrzymaniem przeprowadzania różnorakich procedur medycznych niezależnie od tego, czy mowa jest o świadczeniach finansowanych z budżetu państwa, czy też w pełni odpłatnych. Polska Federacja Szpitali uspokaja nadmiernie zatroskanych o swoje bezpieczeństwo i wychodzi do nich z akcją #niebójsięszpitala, w której zachęca do stopniowego powrotu do pełnego korzystania z usług medycznych. Akcja ma zatem pomóc nie tylko pacjentom, ale również świadczeniodawcom.

Na czym polega akcja #niebójsięszpitala?

Jest to akcja uświadamiająco-edukacyjna przede wszystkim dla pacjentów. Jak podaje strona PFSz, ma ona na celu łagodzenie nadmiernego strachu przed leczeniem szpitalnym.

– Chodzi nam o to, by pokazać pacjentom dobre praktyki w polskich szpitalach, które zmniejszają niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem i powodują, że procedury odłożone z przyczyn nasilenia epidemii już w tej chwili mogą być stopniowo wykonywane – wyjaśnia prof. Fedorowski.

Jak podkreśla szef Federacji, celem akcji nie jest zachęcanie pacjentów do tłumnego zgłaszania się na szpitalne oddziały ratunkowe. – Nie chodzi o operacje bezpośrednio ratujące życie, gdyż te były wykonywane, ale na przykład takie zabiegi, jak wszczepianie endoprotez stawów, zabiegi planowe w obrębie jamy brzusznej lub ginekologiczne, czy też procedury diagnostyczne. Jednak część pacjentów nawet z poważnymi chorobami w dalszym ciągu bardzo boi się.

Na słowach się nie kończy: ważne jest też zobrazowanie sytuacji pacjentom poprzez faktyczne wykazanie tej dbałości, dlatego szpitale inwestują w nowy sprzęt. – Pokazujemy pacjentom, jaką technologię wprowadziliśmy do szpitali: urządzenia odkażające, szafy parowe, nowoczesne oczyszczacze powietrza, środki ochrony. Staramy się zachęcić pacjentów, aby stopniowo wracali, zamiast przekładać i odwlekać w dalszym ciągu procedury, które mogłyby się niestety zakończyć negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi – dodaje prezes PFSz.

Uzasadniony strach?

Obawy pacjentów przed leczeniem szpitalnym są poniekąd uzasadnione. Jak przyznaje prof. Fedorowski, przed pandemią zawsze istniało ryzyko narażenia na tzw. infekcje szpitalne, teraz jednak często mamy do czynienia z nadmiernym strachem związanym z COVID-19:

– Wiemy z organizacji pacjenckich, że chorzy obawiają się zakażenia koronawirusem. Obawa ma takie rozmiary, że pacjenci nie kontaktują się ze szpitalem lub lekarzem prowadzącym nawet za pośrednictwem telemedycyny i nie mają wykonywanych tych procedur, które w tej chwili już są oferowane przez szpitale – zauważa.

(Poza)internetowy wymiar akcji

Polska Federacja Szpitali obecnie zrzesza bezpośrednio ponad 220 szpitali, a w ramach porozumień podpisanych z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali jest organizacją parasolową dla ponad 450, nawet 500 szpitali. Akcja #niebójsięszpitala spotkała się z poparciem takich instytucji jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelna Izba Aptekarska, Pracodawcy RP, czy też organizacji pacjenckich.

W ramach akcji PFSz prezentuje filmiki nagrywane przez dyrektorów szpitali, które pokazują dobre praktyki. Na ten moment w działania akcji włączyły się: szpital onkologiczny w Radomiu, Centrum Chirurgii Robotycznej przynależące do szpitala na krakowskich Klinach, Szpital Miejski w Zabrzu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu i najnowocześniejszy szpital w Polsce, Uniwersytecki Szpital w Krakowie. Uczestnicy akcji to zatem placówki reprezentujące pełen przekrój szpitali. – Jako federacja pokazujemy różne rozwiązania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa – mówi prof. Fedorowski. – Jednym z nich jest choćby koordynacja przez PFSz darowizn szaf odkażających, czy oczyszczaczy powietrza dla szpitali – dodaje.

Akcja ma też pewien wymiar międzynarodowy: zyskała uznanie na poziomie światowym ze strony Międzynarodowej Federacji Szpitali (International Hospital Federation) i europejskim – Europejskiej Federacji Szpitali (European Hospital Federation) jako, jak zapewnia prezes PFSz „dobry i ciekawy projekt, o którym warto mówić”. Projekt, który – co warto zauważyć – funkcjonuje również pod hashtagiem #fearhospitalNOT.

– To jest zjawisko europejskie – przekonuje prezes PFSz. Spostrzeżenia dotyczące polskich szpitali powszechne są także w innych częściach Europy, co odnotował po ostatnim e-posiedzeniu Rady Gubernatorów European Hospital Federation HOPE. – Koledzy z innych krajów zgłaszali, że też mają taką sytuację: nadmiernego strachu pacjentów przed leczeniem szpitalnym.

Pacjenci i lekarze „na jednym wózku”

Celem akcji #niebójsięszpitala jest zachęcenie pacjentów do leczenia, jednak jej powodzenie może mieć kluczowe znaczenie także dla samych pracowników służby zdrowia.

– Nie wszystko przecież jest finansowane ryczałtem; są też procedury finansowane osobno. Dlatego, jeżeli teraz nie odmrozimy szpitali skutecznie, czyli, jeżeli szpitale nie będą wykonywać procedur – na przykład dlatego, że pacjenci będą zbytnio się bać i nie będą się zgłaszać, wówczas automatycznie odbędzie się to także ze szkodą dla lekarzy, którzy mają kontrakty, prywatne praktyki, działalność gospodarczą, czy różnego rodzaju urządzenia w leasingu. Ponadto wielu lekarzy wykonujących zabiegi jest przecież wynagradzanych od liczby przeprowadzonych zabiegów – więc tu jedziemy na jednym wózku. Jest to nasza wspólna sprawa, aby pacjentów bezpiecznie i terminowo zaopatrzyć – przyznaje prof. Fedorowski.

Jarosław J. Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali. Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz organizacji kompleksowej ochrony zdrowia. Po studiach na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej pracował w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu oraz Katedrze Mikrobiologii w Katowicach. Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku i Savannah. Przez wiele lat pracował w USA jako samodzielny lekarz spacjalista, szef departamentu medycyny i członek zarządu szpitala klinicznego oraz nauczyciel akademicki. Pracował także jako specjalista konsultant w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Konsultant Sieci Medycznej University of Vermont z siedzibą w Burlington (za: federacjaszpitali.pl).

