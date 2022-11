Jak menopauza wpływa na skórę? Dermatolog radzi, jak utrzymać dobrą kondycję cery

American College of Obstetricians and Gynecologists definiuje menopauzę jako czas dwanaście miesięcy po zaprzestaniu produkcji przez jajniki estrogenu (hormonu, który pomaga regulować cykl menstruacyjny). Może to być problematyczny czas dla twojej skóry, ponieważ estrogen jest istotny dla twojej cery. Kiedy poziom hormonu spada, mogą pojawić się problemy, takie jak matowość, suchość i zwiększona wrażliwość na szkodliwe promienie UV.

Estrogen a produkcja kolagenu w skórze

– Ponieważ kobiety tracą estrogen, produkcja kolagenu w ich skórze również spada – mówi dermatolog dr Howard Murad, autor linii produktów do pielęgnacji skóry. Oznacza to, że skóra może stać się cieńsza i również zacząć wiotczeć.

Chociaż menopauza rozpoczyna się średnio w wieku 51 lat, wiele z tych problemów może rozpocząć się jeszcze wcześniej. – Wraz z wiekiem skóra w naturalny sposób staje się bardziej odwodniona, co prowadzi do szeregu problemów skórnych, takich jak drobne linie i zmarszczki, a także matowość – mówi dr Murad.

To sprawia, że wiele kobiet w średnim wieku zadaje sobie pytanie: „co dzieje się z moją skórą?”. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Jak dbać o skórę w okresie menopauzy?

1. Nawilżaj, nawilżaj, i jeszcze raz nawilżaj

Estrogen pomaga w utrzymaniu funkcji bariery ochronnej skóry, co zapobiega utracie wody. Estrogen wspomaga również produkcję sebum, dzięki czemu skóra w okresie menopauzy ma mniej naturalnych olejków. Połącz to wszystko z tym, że twoja skóra jest cieńsza (od wspomnianego spadku kolagenu) i masz przepis na odwodnienie. Może się wydawać, że zwykłe produkty do twarzy przestały „działać”, ale w rzeczywistości twoja skóra potrzebuje teraz więcej nawilżenia, aby funkcjonować, jak kiedyś. Istnieją trzy główne typy środków nawilżających: środki okluzyjne, które działają jak uszczelnienie i zapobiegają utracie wilgoci przez skórę do otoczenia; emolienty, które zmiękczają skórę, uzupełniając utracone lipidy i inne części bariery wilgoci; i humektanty, które przyciągają wodę do górnej warstwy skóry i tam ją zatrzymują. Środki okluzyjne i emolienty to dwie kategorie, które najlepiej nadają się do skóry w okresie menopauzy.



2. Użyj składników rozjaśniających na ciemne plamy

Jeśli jesteś w wieku menopauzalnym i masz sporo ciemnych plam na twarzy (lub innych miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych), skonsultuj się z lekarzem, aby wykluczyć ostudę, stan, który powoduje przebarwienia skóry i może być zaostrzony przez zmiany hormonalne i poparzenia słoneczne. Aby zwalczyć te ciemne plamy i poprawić ogólną teksturę i ton cery, zaleca się włączenie do pielęgnacji składników takich jak witamina C i niacynamid.



3. Chroń swoją skórę

Ochrona skóry przed szkodliwym promieniowaniem UV nie kończy się po przejściu menopauzy. W rzeczywistości eksperci są zgodni, że ekspozycja na słońce może być jeszcze bardziej szkodliwa, gdy się starzejesz. Przedrakowe narośla i nowotwory skóry występujące w ciągu całego życia skumulowanej ekspozycji stają się bardziej rozpowszechnione wraz z wiekiem. Ponieważ słońce rozkłada kolagen, musisz chronić skórę. Jeśli twoja skóra jest już uszkodzona, każde dodatkowe słońce, na które jest wystawiona, może pogorszyć sytuację (plamy, które uformowały się w wieku 40 lat, stają się jeszcze ciemniejsze). Zaleca się stosowanie kremu przeciwsłonecznego o minimalnym SPF 30 i ponowne nakładanie co dwie godziny przez cały dzień.



4. Unikaj wyzwalaczy trądziku

Trądzik może pojawić się w wieku od 40 do 60 lat z tego samego powodu, dla którego pojawił się w okresie dojrzewania: wahania hormonów. Wzrost androgenów w tym czasie może sprawić, że skóra będzie bardziej podatna na zaostrzenia. Według jednego z badań opublikowanych w International Journal of Women's Health, osłabiona bariera skórna i przeznaskórkowa utrata wody, które pojawiają się w okresie menopauzy, mogą przyczyniać się do stanu zapalnego, który może zaostrzać trądzik. Trądzik związany z menopauzą zwykle pojawia się na dolnych partiach twarzy i przypomina małe cysty, a nie zaskórniki i zaskórniki, które są typowe u nastolatków. Te pryszcze prawdopodobnie ustąpią po menopauzie, ale w międzyczasie najlepiej unikać czynników wyzwalających, takich jak stosowanie kosmetyków na bazie oleju zatykających pory; niewłaściwe mycie twarzy; lub spożywanie pokarmów, które mogą przyczyniać się do powstawania trądziku , takich jak nabiał lub słodkie węglowodany.



5. Prowadź zdrowy tryb życia i JEDZ wodę

Picie wody to jeden ze sposobów nawodnienia organizmu, ale w czasie menopauzy dobrze jest dostarczać wodę z pożywieniem. Kiedy spożywasz bogate w wodę owoce i warzywa, takie jak ogórki i arbuzy, woda jest stopniowo uwalniana do organizmu w trakcie trawienia, aby pomóc ci utrzymać nawodnienie na dłużej. Kolor moczu jest dobrym wskaźnikiem poziomu nawodnienia organizmu. Idealny mocz powinien być klarowny z lekkim żółtym odcieniem: im ciemniejszy, tym bardziej skoncentrowany, co może być sygnałem braku nawodnienia organizmu. Aby wzmocnić nawilżenie skóry i tymczasowo poprawić jej jędrność, przez cały dzień podjadaj pokarmy bogate w wodę (oczywiście oprócz codziennych filiżanek wody). Wskazane są także częste ćwiczenia i spożywanie pokarmów dobrych dla skóry, takich jak zielone warzywa i orzechy, które zawierają przeciwutleniacze i zdrowe tłuszcze, które mogą odżywiać skórę.

