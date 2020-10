Aktorka Shannen Doherty zdradziła, co zasygnalizowało u niej wystąpienie IV stadium raka piersi

Shannen Doherty, gwiazda popularnego w latach 90. serialu „Beverly Hills 90210” nie ukrywa przed mediami i fanami swojej choroby. Obecnie rozwinęła się ona aż do IV stadium, co oznacza wystąpienie przerzutów poza same piersi i przylegające do nich węzły chłonne. W 2015 roku Doherty przeszła intensywną chemioterapię, radioterapię, terapię hormonalną, a także jednostronną mastektomię. Niestety, wykonane w 2020 roku badanie PET wykazało przerzuty do kręgosłupa. Aktorka przeczuwała, że może tak być, ponieważ zaniepokoił ją jeden objaw.

Shannen Doherty: „To był ból inny niż zwykle”

Chodzi o bardzo intensywny ból pleców, znacznie silniejszy niż ten odczuwany po ćwiczeniach czy pracach w ogrodzie. Jak mówi aktorka:

To już nie było po prostu: „Ćwiczyłam i jestem obolała”. To było: „Boże, jak to boli!".

Objawami nawrotu raka piersi mogą być również:

nagły silny ból, który może skutkować niezdolnością poruszania się

drętwienie ciała

osłabienie

zmęczenie



utrata apetytu



nudności

„Mam jeszcze dużo do przeżycia”

Rak piersi w IV stadium ma 5-letni wskaźnik przeżycia wynoszący 27 procent. 49-letnia aktorka nie poddaje się jednak, w wywiadach podkreśla, że nie czuje, by nadszedł już jej czas na umieranie. Dodaje, ze trudno jest zakończyć swoje sprawy, gdy sądzisz, że będziesz żyć kolejne 10 czy 15 lat, tak jak jest w jej przypadku. Aktorka wspiera obecnie organizacje finansujące badania nad rakiem piersi, a także pracuje nad nowym programem telewizyjnym.