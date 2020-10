8 ciekawostek o penisie. O tym mogłeś nie wiedzieć

Penis, czyli najważniejszy atrybut męskości, nadal bywa tematem tabu i związanego ze sferą intymną wstydu. Mężczyźni, choć potrafią chlubić się rozmiarami swojego członka, unikają rozmów na temat jego schorzeń oraz niezbędnych badań, które mogą uratować życie. Wizyta u urologa jest dla większości mężczyzn ostatecznością. Czy męski członek kryje jakiekolwiek tajemnice?

Męski członek i jego tajemnice…

Zaczyna być obiektem zainteresowania w okresie dojrzewania, gdy budzi się popęd płciowy. Wcześniej jest jedynie częścią ciała, którą każde dziecko interesuje się na swój sposób, dostrzegając różnice w budowie anatomicznej np. podczas przewijania przez rodziców młodszego rodzeństwa. Z czasem penis zaczyna „być problemem” i wiąże się z uczuciem wstydu, na co ma wpływ m.in. podejście rodziców do spraw seksualności. W okresie dojrzewania ciało chłopca zaczyna się zmieniać, co zwiększa zainteresowanie członkiem w kontekście ściśle związanym z seksualnością. Od tego czasu przestaje on być jedynie narządem, który służy oddawaniu moczu. Staje się m.in. przedmiotem rówieśniczych rozmów i atrybutem męskości. Rozpoczęcie życia seksualnego to kolejny z etapów „znajomości” mężczyzny z jego penisem. To wówczas zaczyna liczyć się jego długość, grubość oraz sprawność w zaspokojeniu kobiecych potrzeb. Tak było, jest i będzie, choć okazuje się, że nie tylko mężczyźni niedostatecznie znają tak ważny dla nich narząd. Kobiety także nie mają pełnej wiedzy na temat członka, co może wpływać na jakość życia seksualnego.

Ciekawostki na temat penisa