Jak bezpiecznie świętować Halloween, aby nie musieć rezygnować z jego obchodów w czasie pandemii?

Czy można świętować Halloween w czasie, gdy wiele osób choruje i umiera z powodu koronawirusa COVID-19? Jak zaznaczają psychologowie, w dobie pandemii ważne jest przestrzeganie zwyczajów z bezpieczniejszych i bardziej radosnych czasów. Trzeba to tylko robić z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa.

Jak bezpiecznie obchodzić Halloween w czasie pandemii?

Nie warto rezygnować z zabaw, rozrywek charakterystycznych dla Halloween, jednak trzeba nadać im nową formę. Bezpieczną zwłaszcza dla dzieci. Zgodnie z historią tego zwyczaju polega on na dzieleniu się jedzeniem, świętowaniu wspólnoty, wzajemnym docenianiu się. A to jest możliwe i bez spędzania Halloween w towarzystwie mnóstwa osób.

Wystarczy zamienić chodzenie od drzwi do drzwi i zbieranie słodyczy na grę przypominającą polowanie na jajka w czasie świąt wielkanocnych. Rodzice mogą poukrywać słodkości w domu, mieszkaniu i w ten sposób zapewnić zabawę swoim milusińskim.

Nie możesz się powstrzymać przed przywdzianiem halloweenowego kostiumu? To świetnie! Załóż go na wspólne rodzinne oglądanie strrrasznych filmów. Jeśli dzieciom zależy, by porównać swój strój z tymi, wybranymi przez ich rówieśników, można urządzić wspólne pokazy poprzez Messangera czy Skype'a.

Dodatkowym akcentem świętowania Halloween w starym dobrym stylu będzie udekorowanie domu na zewnętrz i wewnątrz. To można nadal bezpiecznie robić. Nawet w czasie koronawirusa.

Zawsze odliczasz czas do Bożego Narodzenia, zgodnie z kalendarzem adwentowym? Możesz postąpić podobnie z Halloween – liczyć pozostałe do niego 10 czy 7 dni i przez ten okres organizować rodzinne rozrywki. Np. wspólne pieczenie halloweenowych ciasteczek, drążenie dyni czy przygotowywanie własnych masek.

