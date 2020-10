Co jeść, aby uspokoić swój pęcherz?

Gosia Włodarczyk to fizjoterapeutka publikująca na Instagramie jako Pani Fizjotrener. Tym razem napisała o problemie często dotykającym kobiety (i nie tylko): niespokojnym pęcherzu, czyli częstym i silnym parciu na pęcherz. Dodała również, że wdrożenie odpowiedniej diety może temu problemowi zaradzić.

Jak uspokoić pęcherz?

Ekspertka zaznacza, że jest to tym bardziej ważne, że problemy z pęcherzem – robienie siku kilka razy przed wyjściem z domu i przed snem – mogą w końcu doprowadzić do rozwoju pęcherza nadreaktywnego. Co więc możesz zrobić, żeby temu zaradzić?

Odwlekaj chęć pójścia do toalety, jeśli niedawno jadłaś (oczywiście nie odwlekaj tego w nieskończoność, w granicach rozsądku)

Zrezygnuj z picia kawy (możesz ją zamienić na kawę zbożową), a także czarnej i zielonej herbaty oraz napojów energetycznych i coli

Unikaj ostrych potraw

Unikaj gruszek i porzeczek

Codziennie zjedz garść pestek z dyni

Pij ciepłą wodę, sok z żurawiny

Jeśli jednak masz tak dużo problemy z częstotliwością oddawania moczu, że każde wyjście z domu musisz rozważyć pod kątem liczby napotkanych po drodze toalet, wskazana będzie wizyta u fizjoterapeuty. Specjalista opracuje dla ciebie ćwiczenia do wykonywania w domu, jak i w gabinecie i pomoże pokonać problem. Warto też wiedzieć, że konieczność częstszego robienia siku może wynikać ze znalezienia się w krótkotrwałej sytuacji stresowej i wtedy nie stanowi powodów do obaw.

Jeśli silne i częste parcie na pęcherz pojawiło się nagle, a nie istnieje „od zawsze”, a na dodatek powoduje ból i pieczenie przy oddawaniu moczu konieczne będzie wykonanie badania moczu.

