Naukowcy: Nowy koronawirus SADS-CoV może być groźny dla człowieka

SADS-CoV to koronawirus znany jako zespół ostrej biegunki świń. Najpierw stwierdzono jego obecność wśród nietoperzy, następnie zaatakował właśnie świnie. Jego dalsze rozprzestrzenianie może nie tylko siać spustoszenie gospodarcze w wielu krajach. Jak wykazują najnowsze doniesienia naukowców z University of North Carolina, SADS-CoV prawdopodobnie może się również przenosić na ludzi.

SADS-CoV: dlaczego jest groźny dla ludzi?

SADS-CoV poddano testom laboratoryjnym i to one wykazały, że ten rodzaj koronawirusa jest niebezpieczny nie tylko dla zwierząt, ale również dla człowieka. Skutecznie replikuje się on w komórkach wątroby, jelit i komórkach dróg oddechowych. Doniesienia te opublikowane zostały 12 października 2020 roku w magazynie medycznym „Proceedings of the National Academy of the United States of America”.

SADS-CoV: jakie objawy wywołuje?

SADS-CoV, podobnie jak SARS-CoV-2, należy do rodziny koronawirusów. Tylko że ten drugi to betakoronawirus, a pierwszy – alfakoronawirus. Wirus SARS-CoV-2 wywołuje choroby układu oddechowego u ludzi, a SADS-CoV powoduje wystąpienie objawów chorobowych do tej pory wyłącznie u zwierząt. Działa na ich układ pokarmowy, powodując biegunkę i wymioty, co często prowadzi do śmierci prosiąt.

Jak zaznaczył Ralph Baric, profesor epidemiologii z UNC-Chapel Hill Gillings School of Global Public Health:

Podczas gdy świat mierzy się obecnie z betakoronwirusami, jak SARS i MERS, alfakoronawirusy mogą się okazać znacznie groźniejsze. Zwłaszcza wziąwszy pod uwagę ich potencjał szybkiego przeskakiwania pomiędzy gatunkami.

Choć epidemia SADS-CoV (jeszcze) nie wybuchła, naukowcy wypróbowują już leki, które mogłyby jej zaradzić. Testują na ludzkich komórkach remdesiwir, lek stosowany także na COVID-19, mający na celu walkę z wszystkimi rodzajami koronawirusów. Wstępne wyniki są obiecujące – specyfik silnie działa przeciwko SADS-CoV, potrzebne są jednak kolejne badania, zarówno na komórkach ludzkich, jak i zwierzęcych.

Czytaj też:

6 sposobów na zachowanie zdrowia (i rozsądku) podczas jesiennej fali koronawirusa