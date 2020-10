Pracownicy polskiej służby zdrowia są przeciążeni. Dowodzi tego to zdjęcie

Z okna karetki to jeden z profili na Facebooku poświęcony pracy w służbie zdrowia. Jak piszą jego autorzy, „to strona satyryczno-edukacyjna, opowiadająca, jak wygląda świat z okna karetki”. Tyle że na najnowszym zdjęciu udostępnionym na profilu łatwiej o smutek niż o wspomnianą satyrę.

„Pracują jak nadludzie, a są przecież tylko ludźmi”

Autorzy profilu Z okna karetki udostępnili na nim zdjęcie ratownika bądź ratowniczki medycznej (trudno orzec, ze względu na kombinezon ochronny), który bądź która leży wykończony/-a na macie na ziemi przed wejściem do szpitala. Jak piszą założyciele strony, to, że polski system ochrony zdrowia przekroczył, w związku z epidemią koronawirusa, granice swojej wydolności, wiemy już wszyscy. To, że zespoły ratownictwa godzinami czekają przed szpitalami, by przekazać im pacjenta, też już się osłuchało.

Jednak, jak zauważają, zdjęcie spod jednego z warszawskich szpitali pokazuje, że pracownicy Państwowego Ratownictwa Medycznego sięgają już krasu swoich możliwości. Są zmuszeni do wykonywania rzeczy nadludzkich i to robią, jednak nie bez konsekwencji dla ich zdrowia...

