Soczewki okularowe „szyte na miarę”

Otaczający nas świat nieustannie się zmienia. Każdego dnia stoją przed nami wyzwania związane nie tylko z wykonywanym zawodem, ale także ze zwykłymi, codziennymi czynnościami. Pragniemy być aktywni, blisko wszystkiego, co nas otacza, i wiedzieć coraz więcej. Tym bardziej że współczesny świat jest, a przynajmniej zdaje się być, dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Niewątpliwy wpływ na nasze życie ma bardzo szybki postęp technologiczny i cywilizacyjny. Smartfony, komputery i wszechobecny internet zawładnęły przestrzenią, w której kiedyś królowała nuda, całkowicie zmieniając sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się i spędzamy wolny czas. I choć wiele aspektów naszej egzystencji zmieniło się na lepsze, to powinniśmy mieć świadomość ponoszonych kosztów, takich jak chociażby przeciążenie układu wzrokowego. To powszechny problem, którego skutki odczuwają użytkownicy mediów w każdym wieku, szczególnie jednak osoby po 40. roku życia, u których w związku ze zmianami zachodzącymi w gałce ocznej pogarsza się widzenie w bliskich odległościach. W rezultacie pojawiają się coraz większe trudności przy czytaniu czy oglądaniu obiektów znajdujących się w odległości nawet30 centymetrów. Prezbiopia, bo o niej mowa, jest zjawiskiem naturalnym, to fizjologiczna zmiana w elastyczności soczewki wewnątrzgałkowej, która prędzej czy później dotyka wszystkich.

Najbardziej powszechnym rozwiązaniem jest w tym wypadku dodatkowa para okularów, „do czytania”. Jednak wymogi współczesnego świata podnoszą poprzeczkę oczekiwań i użytkownicy okularów nie zadowalają się już najprostszym wyborem i coraz chętniej sięgają po soczewki progresywne, które dzięki swym coraz bardziej zaawansowanym konstrukcjom są w stanie sprostać ich oczekiwaniom.

Rozwój technologiczny jest widoczny w każdym sektorze gospodarki, zwłaszcza w medycynie, i nie omija branży optycznej. Nowoczesne, lekkie materiały optyczne, pionierskie techniki produkcyjne, precyzyjne technologie projektowania oraz innowacyjne metody doboru soczewek okularowych tworzą obraz nowoczesnej optyki w ostatnich latach. Ciekawym przykładem tej rewolucji jest rynkowa nowość – soczewki progresywne SEIKO Brilliance, dla których punkt wyjścia stanowi przyszły użytkownik, znajdujący się w centrum procesu ich tworzenia.

Okulary spersonalizowane

SEIKO Brilliance to najnowsza generacja soczewek progresywnych wyposażona w pięć unikalnych technologii, które zapewniają użytkownikowi bezprecedensową jakość widzenia niezależnie od sytuacji. Pierwsza, najważniejsza z nich, to Personal Design Selection System.

Narzędzie SEIKO Personal Design Selector pozwala optykowi na przeprowadzenie bardzo szczegółowego, specjalistycznego wywiadu dotyczącego nawyków klienta, charakteru jego pracy oraz rodzaju hobby, co umożliwia precyzyjne zdefiniowanie potrzeb wzrokowych i dobór odpowiednich stref widzenia. Tak dokładna personalizacja gwarantuje idealne dopasowanie soczewek do potrzeb osoby, która będzie je nosić każdego dnia. Po wykonaniu pełnych pomiarów parametrów indywidualnych tak, aby okulary były precyzyjnie dopasowane do fizjonomii, przeprowadzany jest wywiad dotyczący stylu życia, poprzednio noszonej korekcji oraz osobistych preferencji. Dzięki temu mając do dyspozycji ponad 300 wariantów konstrukcyjnych, możliwe jest zaprojektowanie soczewek zapewniających maksimum dopasowania. Niespotykana dotychczas personalizacja umożliwia natychmiastową adaptację do nowych okularów, a użytkownik ma pełen komfort widzenia na każdą odległość dzięki w pełni naturalnym obszarom widzenia.

Kolejną ważną technologią wykorzystaną w tworzeniu SEIKO Brilliance jest Twineye 360° Modulation Technology. Do tej pory progresywne soczewki okularowe były projektowane zgodnie z założeniem, że korekcja oka prawego i lewego jest identyczna, co było dużym uproszczeniem. Konsekwencją tego mógł być brak balansu w widzeniu obuocznym, które jest niezwykle ważne w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki Twineye 360° Modulation Technology soczewka SEIKO Brilliance stanowi wsparcie dla oczu przez cały dzień, co pozwala na w pełni zrelaksowane widzenie.

Digital Zoom Equalizer to trzecia z technologii zastosowana w soczewkach SEIKO Brilliance, będąca odpowiedzią na nowoczesny styl życia użytkowników okularów. Zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym korzystamy z wielu urządzeń cyfrowych, przenosząc wzrok między ekranami, które znajdują się w różnej odległości od oczu. W konsekwencji może pojawić się zmęczenie, ból głowy oraz niewyraźne widzenie. Digital Zoom Equalizer zapewnia płynną zmianę ostrości widzenia na bliskie i dalekie odległości, oferując niespotykany dotychczas komfort widzenia podczas korzystania z kilku urządzeń elektronicznych jednocześnie.

To jednak nie koniec. Doskonałą jakość odwzorowania obrazu soczewki progresywne Seiko Brilliance zawdzięczają technologii Intelligent Magnification Control, stojącej na straży w pełni naturalnego, precyzyjnego widzenia bez względu na odległość, na jaką patrzy użytkownik i minimalizującej nawet najmniejsze zniekształcenia.

Najlepsze z najlepszych

Okulary to nie tylko pomoc wzrokowa, ale też modny, często biżuteryjny, dodatek. Decydując się na nową parę okularów, szczególną uwagę przykładamy zazwyczaj do wyboru oprawy okularowej. Chcemy, aby jak najlepiej podkreślała rysy twarzy, odzwierciedlając nasz charakter i styl. To oczywiście słuszne założenia, jednak z optycznego punktu widzenia, najważniejszym zadaniem oprawy okularowej jest odpowiednie ustawienie soczewek przed okiem. Dzięki temu okulary spełniają swoją najważniejszą rolę – korygują wadę wzroku i poprawiają komfort życia. Klienci nie chcą jednak rezygnować z estetyki i firma Seiko wzięła to pod uwagę, projektując soczewki progresywne SEIKO Brilliance.

Zastosowanie Balance Zone Technology umożliwia zminimalizowanie efektu powiększenia oczu w okularach i pozwala zachować naturalny wygląd twarzy przy jednoczesnej optymalizacji widzenia na całej powierzchni soczewek. Można śmiało powiedzieć, że to technologia, która dba o wygląd użytkownika.

SEIKO Brilliance to niewątpliwie wybór dla osób, które nie uznają kompromisów w kwestii jakości widzenia i oczekują rozwiązań najlepszych z najlepszych. To rozwiązanie, w którym na pierwszym miejscu jest człowiek, użytkownik okularów i jego indywidualne potrzeby. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od tego, na jakie okulary się zdecydujemy, w pierwszej kolejności powinniśmy udać się do specjalisty w celu przeprowadzenia badania wzroku. Wybór właściwego specjalisty jest bardzo ważny, ponieważ nawet najlepsze i najbardziej zaawansowane soczewki okularowe nie zagwarantują nam dobrego widzenia, jeżeli korekcja wzroku zostanie dobrana nieprecyzyjnie.

*artykuł powstał we współpracy z Seiko

https://www.seikovision.com/pl/soczewki/progresywne/seiko-brilliance/