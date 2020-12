DMSO wcale nie jest skutecznym lekiem na wszystko. Właściwości i zastosowanie DMSO

DMSO jest szczególnie polecany przez zwolenników „medycyny naturalnej” jako środek na bardzo wiele różnych chorób i innych problemów zdrowotnych. Warto jednak do tych optymistycznych teorii podchodzić z ostrożnością.

DMSO: co to jest?

DMSO (dimetylosulfotlenek, sulfotlenek dimetylu) został odkryty przypadkowo w XIX wieku w Niemczech jako produkt uboczny procesu wytwarzania papieru. DMSO ma postać przezroczystego płynu, który potrafi przenikać przez skórę i inne błony biologiczne, co niesie za sobą różne zalety, ale i zagrożenia. W 1959 roku po raz pierwszy zaczęto wykorzystywać go w medycynie – jako środek chroniący czerwone krwinki przed zamarzaniem.

Jak to możliwe, że DMSO przenika przez skórę? Najprawdopodobniej na skutek jego reakcji z tłuszczami, które znajdują się pomiędzy komórkami skóry. Ponadto, DMSO sprawia, że wzrasta poziom podanej miejscowo substancji czynnej.

DMSO: zastosowanie

DMSO a leczenie chorób skóry

Ze względu na to, że DMSO potrafi przenikać przez skórę, wykorzystuje się tę substancję pomocniczo w leczeniu zapalenia tego największego narządu człowieka oraz przy jednej konkretnej chorobie – twardzinie skóry. To rzadkie zaburzenie, które – jak sama nazwa wskazuje – sprawia, że skóra staje się twarda.

DMSO a łagodzenie skutków ubocznych chemioterapii

Niektóre badania wykazały, że DMSO może pomóc w leczeniu wynaczynień, do których dochodzi u niektórych pacjentów na skutek dożylnego podania leków cytotoksycznych w trakcie chemioterapii. Do wynaczynienia dochodzi, gdy lek dostaje się pod skórę i do tkanek okalających naczynie. Konsekwencje mogą być poważne, takie jak martwica tkanki i amputacja kończyny.

DMSO a leczenie choroby Alzheimera

W kwestii możliwości zastosowania DMSO w leczeniu choroby Alzheimera potrzebne jest przeprowadzenie dodatkowych badań, ponieważ dotychczasowe obejmowały wyłącznie zwierzęta. Jedne z nich, przedstawione przez francuskich naukowców na łamach „PLOS ONE” sugerują, że DMSO może być substancją w terapii tej choroby bardzo pomocną.

DMSO a leczenie raka

Według danych Mamorial Sloan Kettering Cancer Center, amerykańskiej instytucji zajmującej się leczeniem raka i badaniami nad nowotworami, dimetylosulfotlenek może być również stosowany w celu:

zmniejszenia stanu zapalnego spowodowanego zapaleniem stawów oraz wynikłego na skutek zapalenia bólu;

leczenia zapalenia pęcherza moczowego i związanego z zapaleniem bólu;

spowolnienia postępowania nowotworów.

Konieczne jest jednak przeprowadzenie kolejnych badań, których wyniki pozwoliłyby na ocenienie potencjalnych korzyści i ryzyka związanego z zastosowaniem DMSO w leczeniu tych schorzeń. Do tej pory amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła tę substancję wyłącznie do stosowania w leczeniu śródmiąższowego zapalenia pęcherza.

DMSO a inne zastosowanie

Dużo mówi się o stosowaniu DMSO na zmarszczki, włosy, opuchliznę, zatoki, zwyrodnienia stawów i wiele innych przypadłości. DSMO miałoby przez jego gorących zwolenników być „naturalnym” środkiem na wszelkie niemal dolegliwości. Warto jednak pamiętać, że zarejestrowano go wyłącznie jako lek używany w terapii śródmiąższowego zapalenia pęcherza (choć DSMO znajduje zastosowanie w różnych specyfikach dla psów i koni).

Profesjonalne zastosowanie DMSO

DMSO jest środkiem wykorzystywanym przez lekarzy i laborantów. To substancja wykorzystywana w transplantologii – chroni organy przeznaczone do przeszczepu. To działanie ochronne DMSO wykorzystuje się również w badaniach rentgenowskich (RTG), ponieważ substancja chroni komórki poddawane promieniowaniu. W laboratoriach używa się natomiast DMSO do zabezpieczania m. in. materiału genetycznego przed zamarzaniem. Jest tam również wykorzystywany jako odczynnik analityczny lub chemiczny po to, by przyspieszyć niektóre reakcje.

DMSO: skutki uboczne stosowania

DMSO ma charakterystyczny czosnkowy zapach, który co bardziej wrażliwym osobom może przeszkadzać – charakterystyczny posmak może utrzymywać się w jamie ustnej nawet przez kilka godzin. Jeśli natomiast zastosujemy DMSO na skórę, zapach może na niej pozostać przez około 72 godzin. W miejscowym stosowaniu tego środka należy zachować szczególną ostrożność, bo może to powodować wysuszanie, łuszczenie się i swędzenie skóry. Po spożyciu wewnętrznym DMSO, mocz może zmienić kolor. Szczególnie wrażliwe na działanie DMSO osoby mogą zaobserwować u siebie takie objawy jak zawroty głowy, brak apetytu, senność, nudności, wymioty.

DSMO wzmacnia również działanie niektórych leków: antybiotyków, preparatów przeciwgrzybicznych i przeciwwirusowych, dlatego podczas ich przyjmowania należy skonsultować z lekarzem chęć równoczesnego spożywania DMSO.

DMSO: gdzie kupić?

DMSO można kupić w każdej aptece bez recepty, najczęściej w formie żelu (do stosowania zewnętrznego) bądź w formie płynu (do stosowania doustnego).

