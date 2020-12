Grzybica pochwy, czyli infekcja, która daje nieprzyjemne objawy, ale łatwo ją wyleczyć

Grzybica pochwy, nazwana również kandydozą i drożdżycą, to częsta przypadłość pojawiająca się u kobiet w każdym wieku. Jak dochodzi do jej rozwoju? Zdrowa pochwa zawiera bakterie i komórki drożdży – te drugie jednak w mniejszej ilości. Gdy dochodzi do zachwiania równowagi pomiędzy bakteriami a drożdżami i komórki drożdżowe zaczynają się namnażać, kobieta zaczyna odczuwać swędzenie, pieczenie w okolicach intymnych, czyli objawy grzybicy.

Co ważne, grzybica pochwy nie jest zaliczana do chorób przenoszonych drogą płciową, ale kobieta może się nią zarazić w trakcie stosunku. Dana osoba nie musi być jednak aktywna seksualnie, by na grzybicę pochwy zachorować. Choć infekcja ta zdecydowanie może uprzykrzać kobiecie życie, odpowiednio leczona przestaje dawać objawy już po kilku dniach, a w cięższych przypadkach – nawet po 2 tygodniach.

Grzybica pochwy: przyczyny

Głównym odpowiedzialnym za rozwój ten infekcji jest grzyb Candida albicans i inne grzyby drożdżopodobne. W biocenozie pochwy, w stanie naturalnym, bakterie i grzyby drożdżopodobne harmonijnie ze sobą koegzystują. Jednak gdy równowaga ta zostaje zachwiana, grzyby zaczynają się namnażać w zbyt szybkim tempie, co prowadzi do rozwinięcia infekcji. Tę równowagę w środowisku pochwy może zachwiać kilka czynników, m. in.:

przyjmowanie antybiotyków, które zmniejszają liczbę pożytecznych bakterii Lactobacillus w pochwie;

w pochwie; niekontrolowana cukrzyca;

ciąża;

osłabiony układ odpornościowy;

zachwiania równowagi hormonalnej w organizmie;

niewłaściwa dieta, zwłaszcza jedzenie zbyt dużej ilości słodyczy;

niewystarczająca ilość snu.

Kto jest najbardziej narażony na grzybicę pochwy?

Jako że wystąpienie tej infekcji jest szczególnie prawdopodobne, gdy w organizmie dochodzi do zachwiania równowagi hormonalnej, grzybica często występuje u kobiet w ciąży, przechodzących menopauzę, stosujących antykoncepcję, kobiety będące w drugiej fazie cyklu menstruacyjnego, czyli przed miesiączką, a także osoby z niedoczynnością tarczycy. Ponadto, czynnikami zwiększającymi ryzyko rozwinięcia się grzybicy pochwy są nadwaga i otyłość.

Grzybica pochwy: objawy

Infekcje drożdżakowe pochwy powodują takie objawy jak:

swędzenie i obrzęk pochwy

pieczenie podczas oddawania moczu i stosunku

ból podczas stosunku

zaczerwienienie

wysypka

białawo-szara i grudkowata wydzielina z pochwy, przypominająca swoim wyglądem twaróg

Grzybica pochwy: leczenie

Dobrą wiadomością jest ta, że grzybicę pochwy łatwo zdiagnozować i (w większości przypadków) również wyleczyć. Gdy udasz się do ginekologa, zapyta on o twoje objawy, przebyte choroby, także te przenoszone drogą płciową. Następnie lekarz dokładnie zbada stan krocza, ściany pochwy i szyjki macicy. Zmierzy również, za pomocą papierka lakmusowego lub wskaźnika pH, odczyn (czyli pH właśnie) wydzieliny ze ścian bocznych pochwy. Prawidłowo powinien być on kwaśny, czyli wynosić poniżej 4,5.

Pobrana wydzielina zostanie następnie zbadana pod mikroskopem, w niektórych przypadkach wskazane będzie również założenie hodowli. Co ciekawe, nawet jeśli wykazana zostanie obecność grzybów Candida u kobiet, które nie mają objawów grzybicy, leczenie nie będzie konieczne.

Samo leczenie najczęściej dostosowuje się do objawów występujących u konkretnej kobiety i ich nasilenia. Standardowo lekarz przepisuje krem, maść czy tabletki bądź przeciwgrzybicze do stosowania od 1 do 3 dni. Grzybica pochwy zwalczana jest m. in. za pomocą takich substancji jak butokonazol, mikonazol, klotrimazol, terkonazol, flukonazol.

W bardziej skomplikowanych przypadkach, które objawiają się bardzo mocnym zaczerwienieniem, obrzękami i owrzodzeniami, a także w przypadku kobiet, u których infekcja powróciła co najmniej 4 razy w ciągu jednego roku, stosuje się leczenie 14-dniowe, obejmujące przyjmowanie kremów, maści lub czopków dopochwowych zwalczających infekcję. Danej osobie przepisuje się również dwie lub trzy dawki flukonazolu i wystawia receptę na lek zawierający tę substancję – do stosowania raz w tygodniu przez sześć tygodni bądź, jeśli zachodzi taka konieczność, jeszcze dłużej.

Leczenie grzybicy pochwy domowymi sposobami

Nie zaleca się wypróbowywania żadnych domowych sposobów na walkę z grzybicą pochwy, ponieważ mogą one w niektórych przypadkach doprowadzić do zaostrzenia jej objawów. Tak dzieje się np. z dopochwowym stosowaniem czosnku, który tylko podrażnia śluzówkę pochwy, a przez to nasila infekcję. Może też prowadzić do pojawienia się nadżerki.

Grzybica pochwy w ciąży

Grzybica często rozwija się u kobiet w ciąży, ponieważ w tym okresie w organizmie dochodzi do wielu wahań poziomu hormonów. Kobieta spodziewająca się dziecka, która zauważyła u siebie objawy tej infekcji intymnej powinna koniecznie zgłosić się do ginekologa, a jej leczenie może przebiegać inaczej niż standardowo, np. w ciąży nie można przyjmować doustnych leków przeciwgrzybiczych, za to leki stosowane miejscowo są bezpieczne.

Grzybica nie zagraża dziecku, jednak infekcja może się przenieść na nie podczas porodu. A to z kolei prowadzi w niektórych przypadkach wystąpienia pleśniawek i pieluszkowego zapalanie skóry.

Jak zapobiegać grzybicy pochwy?

Wiele kobiet jest w stanie samodzielnie określić, co przyczyniło się do rozwoju infekcji w ich przypadku. Np. u jednej osoby dzieje się tak za każdym razem, gdy przyjmuje ona antybiotyki, u innej – podczas związku i uprawiania seksu z jednym konkretnym partnerem, który prawdopodobnie również jest zarażony. Jednak niezależnie od przyczyny, możesz wprowadzić działania zapobiegające rozwojowi grzybicy pochwy. Są to m. in.:

zadbanie o zbilansowaną dietę, przede wszystkim ograniczenie jedzenia słodyczy;

jedzenie jogurtów i przyjmowanie suplementów z Lactobacillus w składzie;

w składzie; noszenie bielizny z naturalnych włókien, takich jak bawełna, len, jedwab;

unikanie noszenia obcisłych rajstop, spodni, legginsów;

unikanie używania perfumowanych tamponów i podpasek;

unikanie częstego przesiadywania w mokrym ubraniu, np. stroju kąpielowym;

unikanie częstego korzystania z jacuzzi.

