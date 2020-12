Jak szybko zasnąć z powrotem? 7 sposobów na zaśnięcie po wybudzeniu

Czy istnieje przyjemniejsze uczucie niż położenie się do łóżka po długim dniu spędzonym w pracy i na wykonywaniu codziennych obowiązków? Mało co sprawia większą satysfakcję. Niestety, równie niewiele doświadczeń jest mniej przyjemnych niż nagłe obudzenie się i zorientowanie po chwili, że nadal jest noc, a tobie najprawdopodobniej nie uda się szybko ponownie zasnąć. Na szczęście i z tym można spróbować sobie poradzić. Jak?

1. Nie spoglądaj na zegarek

Obudzeni w nocy, przymrużonymi oczami zerkamy na zegarek i przerażeni liczymy, ile to jeszcze godzin snu nam pozostało. Zdecydowanie lepiej tego unikać, bo takie zachowanie budzi tylko niepokój i frustrację. Zamiast tego lepiej położyć się spać w masce na oczach. Dlaczego? Jej założenie może wpłynąć na zwiększenie poziomu produkcji melatoniny, hormonu pomagającemu w zasypianiu.

2. Przypomnij sobie, co ci się przed chwilą śniło

Specjaliści zajmujący się snem człowieka doradzają, by przed ponownym zaśnięciem przypomnieć sobie „scenerię” poprzedniego snu i się w niej w wyobraźni ponownie umieścić. Ma to pomóc w szybszym powrocie w objęcia Morfeusza, jednak tylko wtedy, gdy sen był przyjemny czy neutralny.

3. Nie osądzaj siebie

Człowiek wybudzony w środku nocy jest zły na siebie... że się obudził. Ewentualnie na sąsiadów z góry, że za głośno chodzili i spowodowali ten sam niechciany efekt. Jednak najgorszym, co można zrobić, to wmawiać sobie, jak okropnie będzie, gdy nie uda się ponownie zasnąć. Lepiej pamiętać, że nawet jeśli danego dnia będziemy spać mniej, przeżyjemy i następnego już prześpimy więcej.

4. Wyeliminuj wszelkie zbędne źródła światła

Światło jest dla ciała sygnałem do przebudzenia. Gdy go otrzyma, zaczyna wprawiać w ruch procesy, mające na celu utrzymanie się w czujności. Trenerzy snu zalecają nawet, by w pokoju było tak ciemno, że nie można było dostrzec wyciągniętej przed siebie dłoni.

5. Po prostu się zrelaksuj

Zamiast skupiać się na frustrującym zadaniu powrotu do snu, spróbuj się po prostu zrelaksować. Nie myśl o tym, że musisz zasnąć, a zastosuj techniki uspokajające, np. na przemian, co 5-10 sekund, zginaj i rozluźniaj palce stóp. Stopniowo poruszaj kolejnymi częściami ciała, idąc w górę. Przy nosie będziesz już najprawdopodobniej spać.

6. Chwyć za kartkę i długopis

To może nie pomóc zasnąć danego dnia, ale w dłuższej perspektywie – jak najbardziej. Trenerzy snu zalecają swoim klientom prowadzenie takiego nocnego dziennika, ponieważ pozwala on dotrzeć do źródeł zmartwień i niepokojów, towarzyszących danej osobie w ciągu dnia. Co pisać w takim notesie? Wszystko, o czym myślisz.

7. Wypróbuj naprzemienne oddychanie nosem

Ten prosty zabieg może pomóc ci obniżyć tętno i poziom ciśnienia krwi, sprzyja relaksacji. Najpierw wygodnie się połóż i zamknij oczy, a następnie za pomocą kciuka i palca wskazującego złap swój nos – tak, jakbyś chciał go uszczypnąć (ale oczywiście nie szczyp). Zamknij jedynie prawe nozdrze i weź głęboki oddech przez lewe, wstrzymaj go na 3 sekundy i powoli wypuść, a następnie wykonaj to samo z lewym nozdrzem. Powtórz po 10 razy na każde z nozdrzy. Powinieneś poczuć spokój, senność i zrelaksowanie.

