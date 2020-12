Lekarz Bartosz Fiałek: Nie szczepisz się? Płać, gdy zachorujesz!

Bartosz Fiałek jest reumatologiem, popularyzatorem wiedzy medycznej, a także działaczem społecznym w obszarze ochrony zdrowia. W swoich postach stara się zaznaczać, jak ogromny wpływ mają szczepienia na powstrzymywanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, także COVID-19. Nie wszyscy jednak dają się przekonać, dlatego lekarz proponuje konkretne rozwiązanie.

Ci, którzy nie chcą się szczepić, powinni za to zapłacić

Le. Fiałek apeluje do władz, by w sposób jednoznaczny, za pomocą specjalnej ustawy nałożyć na każdego Polaka i każdą Polkę obowiązek zapłacenia za pobyt terapeutyczno-diagnostyczny wynikający z potwierdzonego zakażenia koronawirusem, jeżeli w przypadku braku przeciwwskazań dana osoba świadomie zrezygnowała z zaszczepienia się przeciwko chorobie powodowanej przez SARS-CoV-2.

Zasada, jak zaznacza medyk, jest prosta: nie szczepię się, a więc świadomie narażam innych obywateli, poza tym mogę zarazić się sam/a, więc powinnam czy powinienem zapłacić za leczenie. Bartosz Fiałek dodaje również:

Uważam, iż świadome narażanie zdrowia i życia własnego, jak i współobywateli, nie może i nie powinno być lekceważone i w ramach bezpłatnych świadczeń zdrowotnych - wynagradzane.

Specjalista wymienia również wszystkie badania, jakie wykonuje się u pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalu na SOR-ze. Ich koszt to około 450-500 zł. Do tego dodać trzeba również koszty pobytu w szpitalu, obsługi personelu medycznego i paramedycznego, a to znacznie przekracza wspomniany wcześniej koszt badań.

Na koniec lekarz dodaje jeszcze:

Miejmy więc wybór, ale zgodnie z wolnościowym podejściem – płaćmy za niego, w razie konieczności skorzystania z interwencji medycznej.

Medyk proponuje, by zebrane w ten sposób pieniądze zasiliły budżet ochrony zdrowia.

