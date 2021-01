7 najważniejszych osiągnięć medycyny w 2020 roku. Poza szczepionką przeciw COVID-19

Oto lista siedmiu najważniejszych osiągnięć medycyny w 2020 roku. Została ona opracowana przez dziennikarzy CNN we współpracy z przedstawicielami światowych organizacji zajmujących się zdrowiem.

1. Szczepionka na wirusa Ebola

W czerwcu 2020 roku lata prac nad szczepionką na wirusa Ebola zakończyły się, a jej zastosowanie pozwoli wygrać ze śmiertelną epidemią. W swojej pierwszej fazie zabiła ona 2200 osób w Demokratycznej Republice Konga, kolejna pozbawiła życia 11 000 osób w Afryce Zachodniej w latach 2014-2016.

2. Postępy w walce z chorobą Alzheimera

Choroba Alzheimera, demencja dotykają około 50 milionów ludzi na całym świecie. W 2020 roku opracowano nowe metody ich rozpoznawania za pomocą testów krwi Do tej pory jedynym sposobem było wykonanie nakłucia lędźwiowego i pobranie tym sposobem płynu mózgowo-rdzeniowego lub wykonanie kosztownego rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej głowy. Co więcej, w amerykańskim National Institute of Aging prowadzonych jest obecnie ponad 100 badań, mających na celu określenie wpływu diety, ćwiczeń i snu na rozwój choroby Alzheimera. Z kolei Stowarzyszenie Alzheimera donosi o zaawansowanych badaniach suplementów, mających poprawić zdolności poznawcze chorych.

3. Przełomowe leki na cukrzycę

Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne ogłosiło przełom w walce z chorobami serca i chorobami nerek, spowodowanymi cukrzycą. Opracowane zostały dwie najnowsze klasy leków na cukrzycę typu 2, które oprócz kontrolowania poziomu cukru we krwi umożliwiają bezpieczne zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych i zgonów. Te leki to inhibitory SGLT2 i RZS GLP-1.

4. Nadzieja dla pacjentów z niewydolnością serca

W marcu 2020 roku opublikowano badanie, ukazujące obiecujące działanie eksperymentalnego leku, przeznaczonego do stosowania u osób z pogarszającą się niewydolnością serca. W samych tylko Stanach zmaga się z nią 6,2 milionów osób.

5. Pierwsza metoda leczenia chorób oczu związanych z tarczycą

W styczniu amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła pierwszą metodę leczenia chorób tarczycy, które objawiają się wytrzeszczem oczu. Nierzadko powoduje to ból, podwójne widzenie, wrażliwość na światło, trudności z zamykaniem oka.

6. Nowy lek na wszy głowowe

Wszy uodporniły się już na większość preparatów dostępnych na rynku, dlatego dobrą informacją jest powstanie kolejnego. Środek zawierający abametapir można stosować u dorosłych i dzieci od 6. miesiąca życia, wykazuje on 80-procentową skuteczność w usuwaniu wszy. Wystarczy posmarować nim suchą głowę, odczekać 10 minut i spłukać ciepłą wodą.

7. Konieczność oznaczania sezamu na opakowaniach produktów

Sezam jest jednym z dziesięciu najczęściej powodujących alergię u dzieci składników, dlatego Agencja Żywności i Leków zaleca producentom żywności umieszczanie informacji o jego zawartości w danej żywności na jej etykiecie.

