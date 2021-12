10 zdrowych postanowień noworocznych dla lepszego samopoczucia

Mówi się, że ruch jest lekarstwem na wszystko.

Zasada jest prosta – jeśli coś masz w domu, prawdopodobnie to zjesz. Dlatego najlepiej nie przynosić w ogóle słodyczy ze sklepu. Ale to nie oznacza braku słodkich pyszności! Postaw na te robione samodzielnie – będą o wiele zdrowsze, a do tego rozwiniesz własne umiejętności kulinarne. 2 w 1!

Kiedy ostatni raz robiłeś podstawowe badania?

Często siedzimy więcej niż się ruszamy, a to może prowadzić do wielu zdrowotnych konsekwencji, także zwiększonego ryzyka ogólnej śmiertelności . Podjęcie decyzji, by siedzieć mniej, jest łatwym i osiągalnym rozwiązaniem, które można dostosować do swojego trybu życia. Np. jeśli pracujesz przed komputerem, postanów, że po upływie każdej godziny będzie chodzić przez 5 minut lub raz na jakiś czas zrobisz sobie dłuższą 15-minutową przerwę. samotność to, jak wskazują badania, częste skutki zbyt długiego przesiadywania przed ekranem komputerów i telefonów. Dlatego postanowienie, że chociaż o godzinę zmniejszy się ilość czasu spędzonego np. w mediach społecznościowych może poprawić samopoczucie.Każdego roku ludzie wydają bardzo dużo pieniędzy na zakup pakietów treningowych czy karnety na siłownię i później szybko rezygnują. Ćwiczenia stają się dla nich obowiązkiem, a nie przyjemnością. Warto więc robić coś, co sprawia przyjemność. Pospacerować po osiedlu, pojeździć na rowerze pół godziny przed pracą czy przez 15 minut poćwiczyć jogę Spędzanie czasu na świeżym powietrzu poprawia zdrowie poprzez łagodzenie stresu , polepszenie nastroju czy w końcu obniżenie ciśnienia krwi . Wystarczy odwiedzić lokalny park, przejechać się z rodziną do najbliższego lasu.Wakacje, nawet te krótkie, mogą w znaczący sposób poprawić samopoczucie i zredukować poziom odczuwanego stresu. Podejmij więc w nowym roku decyzję o wyjeździe z przyjaciółmi czy rodziną na własną rękę. Niezależnie od tego, czy podróżujesz na koniec kraju, czy do miejscowości obok, twój humor prawdopodobnie ulegnie poprawie.A zwłaszcza o swoim ciele. Badania pokazują, że formułowanie negatywnych opinii na temat własnego wyglądu prowadzi do obniżenia samooceny, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Warto więc postanowić, że w nowym roku nie będzie się mówiło ani myślało źle o sobie samym.Zbyt częste sięganie po napoje wysokoprocentowe może przeszkodzić w osiągnięciu celów związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Wyznacz więc sobie rozsądny cel, np. ogranicz picie piwa w weekendy czy ustal limit napojów alkoholowych spożywanych w ciągu tygodnia.Dbanie o zdrowie jamy ustnej powinno być dla nas ważne przez całe życie. Regularne szczotkowanie i nitkowanie zębów może pomóc zapobiegać chorobom jamy ustnej, takim jak choroby dziąseł , a także nieświeżemu oddechowi. Niektóre badania sugerują że choroby dziąseł mogą być powiązane z chorobą Alzheimera Regularne wizyty u ginekologa czy urologa, wykonywanie badania krwi pozwala wykryć choroby, zanim przejdą na stopień zaawansowany. Postaraj się więc odwiedzać wymienionych specjalistów oraz swojego internistę przynajmniej raz w roku.