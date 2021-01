Jak dezynfekować powierzchnie domowe po tym, gdy ktoś chorował?

Podejmując odpowiednie środki ostrożności, takie jak np. izolowanie chorej osoby w jednym z pokojów w mieszkaniu czy wykształcenie nawyków związanych z zachowaniem czystości, można skutecznie zapobiegać przenoszeniu się infekcji pomiędzy członkami rodziny.

Czym dezynfekować powierzchnie w domu?

Środek dezynfekujący musi skutecznie zabijać wirusy i bakterie. Najpierw, jeśli mamy na to czas i ochotę, warto przemyć powierzchnie wodą z mydłem, potem jednak trzeba skorzystać ze specjalistycznego preparatu. Według zaleceń CDC, czyli amerykańskiej agencji rządowej, wchodzącej w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, środek taki powinien zawierać minimum 70 procent alkoholu. Można też taki specyfik przygotować samodzielnie, mieszając 4 łyżeczki wybielacza z litrem wody.

Powierzchnie należy dezynfekować, mając na dłoniach gumowe rękawice, które uchronią je przed działaniem środków i wysuszeniem. Zaopatrz się też w co najmniej kilka ściereczek z mikrofibry, by nie przenosić zarazków z powierzchni na powierzchnię. Pamiętaj również o czyszczeniu i dezynfekcji rąk.

Jakie powierzchnie w domu wyczyścić po tym, gdy ktoś był chory?

Często dotykane powierzchnie

Do tych należą oczywiście klamki czy włączniki światła, baterie przy zlewach. Jednak często zapominamy, że dotykamy również takich powierzchni, jak rączka od kuchenki mikrofalowej, lodówki, zmywarki, uchwyt od piekarnika, ekspres do kawy. Czyszczenie warto zacząć od przemycia powierzchni wodą z mydłem, a potem użycia również środka dezynfekującego. Szczególną ostrożność należy zachować przy czyszczeniu włączników światła, by nie dopuścić do przedostania się płynu do środka. Najlepiej użyć w tym celu chusteczki dezynfekującej lub wacika nasączonego 70-procentowym alkoholem izopropylowym.

Urządzenia elektroniczne

Jeśli chodzi o pilot do telewizora, najpierw należy wyjąć z niego baterie, następnie założyć osłonkę i również zwilżyć urządzenie chusteczką dezynfekującą lub wacikiem z 70-procentowym alkoholem izopropylowym. Zwróć szczególną uwagę na przestrzenie między przyciskami, którą także możesz wyczyścić za pomocą nawilżonego alkoholem wacika. Drobny brud usuniesz za pomocą wykałaczki. Po oczyszczeniu wysusz pilot niestrzępiącą się szmatką i ponownie włóż baterie.

Łazienka

Zlew, baterie, blat przy zlewie wyczyść środkiem dezynfekującym, a następnie wysusz ściereczką. Środkiem dezynfekującym należy też oczywiście umyć muszlę klozetową, czyszczenia wymaga również szczotka do toalety, także za pomocą płynu do dezynfekcji. Jeśli ktoś w rodzinie chorował, wymień szczoteczki do zębów wszystkich jej członków. Co więcej, umyć, np. w zmywarce, trzeba również uchwyt bądź kubek do szczoteczek.

Prześcieradła i ręczniki

Wypierz prześcieradła, poszewki i ręczniki, a także koce i ręczniki. Pierz je w takiej temperaturze, jaką zaleca ich producent. Jeśli masz suszarkę elektryczną, wysusz je później w jak najwyższej temperaturze. Poduszek i materaców nie można prać, ale warto kupić specjalny spray przyjazny tkaninom, który je zdezynfekuje.

Kosz na śmieci

W koszu znajduje się wiele śmieci, których dotykał chory. Warto więc nie tylko je regularnie wyrzucać, ale i zdezynfekować sam kosz.

