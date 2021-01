Przez 15 lat nie mogła się doczekać diagnozy, teraz nie będzie mogła chodzić. Historia Talii Dean

Talia Dean może być znana Brytyjczykom ze swojego występu w 2017 roku w programie „X Factor”. Kobieta otrzymała wtedy pozytywne opinie od jurorów, a dzisiaj nadal próbuje odnaleźć swoje miejsce na muzycznej scenie, pracuje też jako fryzjerka. I choruje na spondyloartopatię. To właściwie cała grupa chorób, Dean cierpi na spondyloartopatię osiową (SpA osiową), objawiającą się zapaleniem stawów krzyżowo-biodrowych lub występowaniem genu HLA-B27, a także innymi symptomami. Wśród nich znajduje się m. in. zapalny ból krzyża, zapalenie palców. Nieleczona, SpA osiowa prowadzi do nieodwracalnych zmian w kręgosłupie, jak to się stało w przypadku Talii, którą medycy ostrzegli, że za 5 lat prawdopodobnie nie będzie już mogła chodzić.

„Nie byłam w stanie rozprostować nóg”

Wszystko zaczęło się, gdy Talia miała 18 lat i studiowała. Razem ze znajomymi zapisała się na stretching, ale podczas gdy rówieśnikom ćwiczenia nie sprawiały trudności, ona nie mogła nawet rozprostować nóg, czuła przy tym ogromny ból, promieniujący od bioder. Skończyło się na tym, że musiała zrezygnować z zajęć, bo z powodu bólu zaczęła chodzić o kulach.

Na następnych kilka lat dolegliwości jednak minęły i powróciły, gdy kobieta miała 23 lata. Wtedy ból pojawił się w dolnej części pleców. Wtedy Talia zaczęła jednak pracować jako fryzjerka i stwierdziła, że to pewnie przez codzienne stanie po kilka godzin bez przerwy. Początkowo brała tylko środki przeciwbólowe, jednak okazały się niewystarczające. W ciągu kolejnych sześciu lat wykonano u niej cztery badania MRI i licznie prześwietlenia. Odwiedzała reumatologów, urologów, osteopatów i akupunkturzystów. Nic jednak nie pomagało, doszło do tego, że nie mogła się przewrócić z boku na bok w łóżku. W wieku 29 lat przeszła załamanie nerwowe. Zaczęła bać się lekarzy, sądziła, że umiera i przestała szukać pomocy. Potem zaszła w ciążę i objawy znów minęły, by ponownie powrócić, znowu w plecach, tym razem ich środkowej części.

„Czułam się jak 80-latka i tak wyglądałam”

Talia zaczęła chodzić pochylona do przodu, jak starsze osoby, by ból był mniej intensywny. Czuła się krucha i zbyt wrażliwa, zauważyła, że nie może poruszać biodrami. W końcu jednak zdecydowała się na kolejne badanie MRI. Zmusił ją do tego wypadek – próbowała wyciągnąć syna z wanny, ale jej plecy nie wytrzymały. Wypuściła dziecko i uderzyła twarzą w kran. Badanie wykazało, że cierpi na SpA osiową, charakterystyczną dla osób do 45. roku życia, dla której średni wiek diagnozowanych pacjentów wynosi 24 lata. Przypadek Talii jest bardzo poważny, lekarze mówią, że będzie miała szczęście, jeśli da radę poruszać się bez pomocy innych do ukończenia 40. roku życia. Mogłoby być inaczej, gdy została wcześniej zdiagnozowana.

Kobiety trudniej zdiagnozować

Dean długo próbowała ukryć swój stan. Choć występuje na scenie, śpiewa więcej ballad niż wcześniej, by nie musieć tyle tańczyć, nosi szale, by zasłonić wykrzywioną bólem szyję. Teraz jednak doszła do wniosku, że chce o swojej chorobie mówić głośno. Tym bardziej, że u kobiet diagnoza zajmuje więcej czasu niż u mężczyzn (8,8 lat w porównaniu z 6,5 roku). Wszystko przez nietypowe objawy: panie doświadczają ich częściej w środkowej części pleców, a panowie w dolnym odcinku kręgosłupa i miednicy, co przyjmuje się za charakterystyczne symptomy SpA.

W przypadku tej choroby jej rozwój mogą zatrzymać ćwiczenia poprawiające elastyczność, postawę i siłę danej osoby, jednak Tania nie zdążyła ich wprowadzić odpowiednio wcześnie. Mimo wszystko kobieta się nie poddaje: zrezygnowała ze szpilek, część warsztatów i szkoleń prowadzi zdalnie, a nie na scenie, znalazła rodzaj terapii biologicznej, która być może okaże się dla niej pomocna.

