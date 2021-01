Ta dziewczynka siwieje od urodzenia, więc przebiera się za Cruellę

Mayah ma dzisiaj 2 latka, a od urodzenia zmaga się z piebaldyzmem, czyli chorobą, która polega na tym, że konkretne obszary skóry lub włosów wydają się jaśniejsze niż ich pozostała część, co sprawia wrażenie, że dana osoba siwieje. Wynika to z braku melanocytów, czyli komórek produkujących melatoninę. W przypadku Mayah to choroba rodzinna, ponieważ i jej mama, i dziadek, i ciocia, i kuzyni również się z nią zmagają. Właśnie z powodu tego, że sama wie, z czym mierzy się jej dziecko, mama dziewczynki – Talyta zachęca ją, by zaakceptowała swoją wyjątkowość.

„Córka zauważyła, że wyglądem przypomina Cruellę De Mon”

Talyta robiła wszystko, by swoje dwukolorowe włosy ukryć, co przysporzyło jej niemało niepokoju, lęków i stresu. Dlatego stara się nauczyć córkę, by nie podążała za jej przykładem, chce jej pomóc zyskać większą pewność siebie. Dziewczynka już teraz widzi, że wygląda inaczej niż inne dzieci. Zwróciła uwagę, że ma podobną fryzurę do Cruelli De Mon, postanowiła się więc pewnego razu za nią przebrać.

Jak zaznacza Talyta, odkąd zaczęła publikować w sieci zdjęcia córki, ludzie zaczęli porównywać ją nie tylko do Cruelli, ale i Anny z „Krainy Lodu” czy Rouge z „X-Mena”. Stwierdziła więc, że to świetny pomysł, by obie przebrały się za te postacie. Po to, by Mayah poczuła się jak superbohaterka.

