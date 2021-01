Prezent na Dzień Dziadka: zdrowotny niezbędnik seniora

Dzień Dziadka to doskonała okazja, by kupić ukochanemu seniorowi przydatny prezent, którego być może sam by sobie nie kupił. Oto nasze propozycje podarunków dla seniorów, które pozwolą im zadbać o swoje zdrowie w zaciszu własnego mieszkania!

Prezenty na Dzień Dziadka, które pozwolą mu zadbać o zdrowie

1. Pulsoksymetr

O tym urządzeniu zrobiło się głośno w czasie pandemii koronawirusa. W Polsce każda osoba, która uzyskała pozytywny test na COVID-19, otrzymuje na okres kwarantanny takie urządzenie, potem jest zobowiązana je zwrócić. A tymczasem warto jest mieć je w domu na co dzień, ponieważ umożliwia ono pomiar saturacji krwi (poziom wysycenia krwi tlenem) i tętna. Używanie pulsoksymetru jest bardzo łatwe – wystarczy nałożyć go na palec (suchy, ciepły i czysty, najczęściej wskazujący prawej ręki) lub nadgarstek (w zależności od modelu), a sprzęt za kilka sekund pokaże wynik pomiaru. Regularne pomiary z użyciem pulskoksymetru wykonuje się u osób z chorobami układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, nadciśnieniem, cukrzycą, z niektórymi chorobami przewlekłymi. Norma pomiaru u seniorów jest niższa niż u osób młodszych i wynosi 93-94. Gdy spadnie poniżej 90, konieczna może być hospitalizacja i tlenoterapia.

Cena pulsoksymetru zależy od ilości posiadanych przez sprzęt funkcji. Za kilkadziesiąt złotych (od 50 zł w górę) można już kupić dokładny i dobrej jakości produkt.

2. Termometr

Termometrów jest na rynku ogromny wybór – po wycofaniu z produkcji tych zawierających rtęć, pojawiły się urządzenia, które wyglądem je przypominają, ale mają w swoim składzie mniej niebezpieczne substancje, jak galinstan. Oprócz tego dostępne są termometry elektroniczne piórkowe i bezdotykowe. Który wybrać? Najlepiej oczywiście ten, który pokazuje temperaturę jak najdokładniej, a takie znajdziemy wśród wszystkich wymienionych rodzajów termometrów. Wbrew powszechnej opinii bowiem, termometry elektroniczne również mogą wskazywać temperaturę precyzyjnie, należy jednak pamiętać, by mierzyć ją po dłuższym przechowywaniu sprzętu w temperaturze pokojowej, np. w mieszkaniu, a nie od razu po przybyciu do domu z zewnątrz, gdzie było bardzo zimno lub bardzo ciepło. Termometr bezdotykowy należy też „poznać” i pozwolić mu mierzyć temperaturę u danej osoby przez cały dzień. Warto też zwrócić uwagę na preferencje obdarowywanego – czy lubi nowinki techniczne i gadżety, czy nie. Dobrym rozwiązaniem może być termometr elektroniczny piórkowy, który łączy w sobie zalety termometrów tradycyjnych i nowoczesnych.

Rozbieżność pomiędzy cenami termometrów jest ogromna. Te bezrtęciowe kosztują około 20-30 zł, termometry piórkowe – od 20 do 70 zł, a termometry bezdotykowe – od 40 zł w górę.

3. Ciśnieniomierz

Ciśnieniomierz to jeden z podstawowych sprzętów w domu seniora. Obecnie najczęściej można w nich znaleźć ciśnieniomierze automatyczne, działające przy użyciu metody oscylometrycznej. I rzeczywiście – są one najbardziej polecane do użytku domowego. Poza nimi korzysta się z ciśnieniomierzy zegarowych (stosują je przede wszystkim lekarze) oraz ciśnieniomierzy półautomatycznych. Jeśli chodzi o konkretny rodzaj ciśnieniomierza automatycznego, lepiej wybrać ten naramienny niż to włożenia na nadgarstek, ponieważ przedstawi on dokładniejszy wynik. Z drugiej strony, ciśnieniomierz nadgarstkowy będzie lepszym wyborem dla seniorów z otyłością, osób o ograniczonej sprawności i tych, które często podróżują (choć ten warunek oczywiście w czasie pandemii nie jest najważniejszy). W drugiej kolejności można pomyśleć o takich zaletach urządzenia, jak łatwość odczytu prezentowanych wyników, a nawet kolor czy design.

4. Glukometr

Glukometr to dobry pomysł na prezent dla seniora-diabetyka. Tak jak w przypadku wszystkich sprzętów dokonujących pomiarów, powinien on pokazywać dokładne wyniki, które nie odbiegają znacząco od tych, jakie można by uzyskać w laboratorium. Warto też zwrócić uwagę, czy dany sprzęt spełnia wymogi normy ISO z 2015 roku, dla seniora ważna również będzie wielkość samego urządzenia i wyświetlacza, łatwość obsługi glukometru, sposób jego ładowania (za pomocą baterii bądź USB), a także wielkość próbki krwi potrzebnej do wykonania pomiaru (większość urządzeń wymaga jej jedynie tyle, ile zmieściłoby się na czubku szpilki). Przydatnym rozwiązaniem jest też możliwość połączenia glukometru z komputerem lub/i telefonem i przesyłania danych na te urządzenia.

Dobrej jakości glukometry można zakupić nawet poniżej 100 złotych, trzeba jednak do tej ceny doliczyć koszt wymiennych pasków – komplet 50 kosztuje około 40 zł.

5. Kasetka na leki

Seniorzy nierzadko przyjmują bardzo dużo leków. Aby ułatwić dziadkowi podział konkretnych dawek na dni tygodnia, a nawet pory dnia: rano, południe i wieczór, warto sprezentować mu kasetkę na leki. Dostępne są zarówno takie z napisami, jak i bez nich – wystarczy powkładać leki w konkretne przegródki.

Koszt kasetki na leki nie jest duży i wynosi od około 10 do 30 zł.

6. Pakiet niezbędnych badań

O zdrowie wypada dbać w każdym wieku, jednak w tym senioralnym może (choć nie musi) przynosić ono najwięcej kłopotów. Aby pomóc sobie w ich uniknięciu, warto wykonywać badania profilaktyczne. Wśród tych zalecanych mężczyznom po 60. roku życia znajdują się: morfologia krwi obwodowej, badanie ogólne moczu, profil lipidowy, pomiar TSH, poziomu żelaza, elektrolitów, glukozy na czczo, kreatyniny. Wskazane jest także wykonanie badań ALAT i ASPAT, niezbędnych w diagnostyce przewlekłych i ostrych schorzeń wątroby. Warto też pamiętać o badaniu kału na krew utajoną oraz badaniu PSA, kluczowym w diagnostyce schorzeń gruczołu krokowego, w tym także nowotworu prostaty, na który chorują najczęściej właśnie panowie po 60. roku życia.

Wykonanie wszystkich powyższych badań w jednym czasie wiązałoby się z kosztem ponad 1000 zł, co na Dzień Dziadka stanowiłoby duży wydatek, jednak wiele centrów medycznych oferuje bogate pakiety badań w cenie 200-300 zł. Co więcej, można zapisać dziadka nawet na jedno czy dwa badania i zachęcić, by udał się do swojego lekarza rodzinnego po skierowania na te, na które możliwe jest ich otrzymanie.

