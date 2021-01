Sprzątasz za pomocą octu? Sprawdź, czy to faktycznie działa

Ocet przydaje się nie tylko przy przygotowywaniu posiłków. Można go używać również do utrzymania czystości choćby w łazience. Jakie ma właściwości zdrowotne? O prawdach i mitach na temat octu opowiedziała w „Dzień Dobry TVN” chemiczka i blogerka Sylwia Panek. Czy zabija bakterie? Obejrzyj materiał wideo:

Który ocet warto używać do sprzątania?

Według ekspertów, do czyszczenia najlepiej nadaje się biały ocet. Nie ma on barwy, więc spokojnie można używać go na jasnych powierzchniach. Ponadto jest nieco bardziej kwaśny, dzięki czemu jest silniejszym środkiem czyszczącym. Ma właściwości przeciwbakteryjne.

Różnica między białym i jabłkowym octem

Różnica między tymi dwoma płynami polega głównie na tym, skąd pochodzą. Ocet jabłkowy jest wytwarzany w procesie miażdżenia jabłek, ekstrakcji płynu i dwuetapowego procesu fermentacji. Ocet destylowany powstaje zaś w wyniku utleniania alkoholu zbożowego, co skutkuje rozwojem kwasu octowego. Jest bezbarwny i stosunkowo silniejszy niż ocet jabłkowy.

Jak pozbyć się zapachu octu?

Przewagą octu jabłkowego nad białym jest zapach – nieco bardziej słodki i delikatniejszy. Jednak zawsze możesz dodać trochę olejków eterycznych do białego octu, aby poprawić jego zapach. Przede wszystkim nigdy nie używaj pełnej mocy octu – zawsze go rozcieńczaj z wodą, ponieważ jest bardzo kwaśny i mocny.

