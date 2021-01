Ma 15 lat i przy pomocy sztucznej inteligencji będzie leczyć syndrom Tourette'a. Poznajcie Jerry'ego Di

Zespół Tourette'a to zaburzenie neurologiczne, powodujące występowanie u osób się z nim zmagających różnego rodzaju tików. Tiki są natomiast powtarzającymi się skurczami mięśni, mogącymi obejmować delikatne ruchy, ale i wyraźne szarpnięcia całego ciała. Osoby z zespołem Tourette'a wydają także niekontrolowane dźwięki. Jak zaznacza Jerry Di, często skazuje je to na dyskomfort, wyśmiewanie, zwłaszcza ze strony młodzieży. Sam dobrze we, co mówi, ponieważ kilka lat temu zdiagnozowano u niego właśnie to zaburzenie.

Najnowsze technologie w walce z tikami

Dlatego też Di zebrał naukowców z University of Toronto, University of Waterloo i kilku innych uczelni do wspólnej pracy przy powstawaniu startupa biotechnologicznego, mającego na celu leczenie zespołu Tourette'a. Jak zapowiedział młody badacz, jego zespół opracowuje wielką wirtualną platformę terapii, wykorzystującą uczenie maszynowe do diagnozowania i leczenia pacjentów za pomocą specjalistycznej terapii. Di ma nadzieję, że ich prace pomogą w przyszłości radykalnie wesprzeć leczenie osób z zespołem Tourette'a. Zwłaszcza, że forma leczenia ma być bardzo wygodna: dana osoba wybierze tylko lokalizację swojego tiku na ciele, a platforma Unitic już dalej zadziała sama.

Projekt zyskał wsparcie Alberta OCD Foundation i Tourette Network. Młody naukowiec dodaje jednak, że konieczne jest również zwiększenie świadomości społecznej na temat tego zaburzenia. Od kilku lat badania z nim związane gromadzą bowiem coraz mniej funduszy. Di żywi przekonanie, że praca jego zespołu zostanie dostrzeżona i inne koncerny farmaceutyczne czy uczelnie poczują zew konkurencji i również ruszą do działania i szukania nowych sposobów leczenia zespołu Tourette'a.

Młody badacz dodaje, że dotychczas opracowane formy pomocy chorym są albo bardzo drogie, albo trudno dostępne, albo nie działają. Prace nad platformą Unitic ciągle trwają, badacze szukają wsparcia w kolejnych prestiżowych instytucjach, by wprowadzić na rynek produkt jak najlepszej jakości.

